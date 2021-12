E FUNDIT/ Vrasja e biznesmenit në Laç, identifikohet njëri prej autorëve

Automjeti me të cilin ai dyshohet se po udhëton është nisur për në Elbasan.

Ndërkohë policia njofton se po ngrihen postoblloqe në hyrje dale të Elbasanit për kapjen e autorit.

Kujtojmë se Laçi u trondit mëngjesin e sotëm nga një ekzekutim me armë zjarri. Biznesmeni Rakip Roli u qëllua për vdekje teksa ishte duke udhëtuar me makinën e tij tip “Audi”.

Dhjetë vite më parë, 55-vjeçari me banim ne fshatin Sanxhak ishte dënuar për një plagosje. Ai së bashku me tre të tjerët rrahën dhe goditën me mjete të forta 22-vjecarin me inicialet I.S.

Si u ekzekutua Rakip Roli?

Dy persona që kanë qenë duke lëvizur në këmbë i kanë dalë përpara automjetit që drejtohej nga biznesmeni dhe kanë qëlluar në drejtim të tij me breshëri plumbash./albeu.com/