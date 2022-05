Përfundon mbledhja e grupit parlamentar të PD, vendimet që u morën

Ka përfunduar mbledhja e grupit parlamentar të PD.

Në mbledhje mendohej se do të ishin 35 pjestarë të cilët nuk morën pjesë në Kuvendin e 30 prillit. Por vetëm 22 deputetë ishin pjesë e saj.

Gjatë takimit u vendos që të merreshin mendimet e të gjithë deputetëve lidhur me procesin e bisedimeve për presidentin dhe më pas të kishte një vendim lidhur me pjesëmarrjen apo jo në tyrezën me qeverinë.

Ndërsa gjithashtu u vendos që të kërkohej ngritja e një komisioni të Posaçëm Parlamentar për rishikimin e faturave të shitblerjes së energjisë elektrike.

vijon…