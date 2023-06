Nis kundërofensiva ukrainase kundër Rusisë, zonat ku po luftohet dhe cili është plani

The Economist

Përktheu: AlbeEu.com

Për muaj të tërë një në qarqet ushtarake në mbarë botën ka qarkulluar pritshmëria se: ku dhe kur do të niste kundërofensivca ukrainase?

Shumica prisnin që ajo të fillonte në provincën Zaporizhia, në jug të vendit, ndoshta në drejtim të qytetit Melitopol, me synimin për të prerë “lidhjen tokësore” mes Krimesë dhe Rusisë të pushtuar nga trupat ruse në fillimin e luftës. vetë. Zyrtarët perëndimorë prisnin që ofensiva të fillonte dy javë më parë, dhe disa po bëheshin të paduruar.

Më 4 qershor – dy ditë para përvjetorit të Ditës D, fillimit të çlirimit të Evropës nga nazistët – forcat ukrainase filluan atë që ministria ruse e mbrojtjes e quajti një sulm “në shkallë të gjerë” në pesë akse në juglindje të Donetsk.

Disa prej këtyre sulmeve mund të kërcënojnë vërtet urën tokësore; të tjerët ishin më në veri. Zyrtarët perëndimorë thonë për The Economist se kjo në fakt shënon fillimin e ofensivës, me sulme që po zhvillohen edhe në pjesë të tjera të frontit. Megjithatë, ajka e forcave të Ukrainës nuk është shfaqur ende në fushën e betejës

Një sulm ukrainas ndodhi rreth Velyka Novosilka, një vendbanim i vogël në jug-perëndim të qytetit Donetsk.

Alexander Khodakovsky, komandant i një milicie ruse në Donetsk, tha se Ukraina e kishte organizuar atë sulm me qëllimin që të tërhiqte forcat ruse aty dhe më pas për të goditur më vonë në Novodonetske, rreth 12 km në jug-lindje. Ukrainasit kishin kryer një sulm të suksesshëm me një forcë të kufizuar sulmi prej vetëm dhjetë automjetesh të blinduara, tha ai, duke shtuar se ata gjithashtu kishin ndërprerë komunikimet ruse. Ministria ruse e mbrojtjes tha se Ukraina kishte hedhur në front brigadat e saj të 23-të dhe 31-të të mekanizuara, duke përfshirë dy batalione tankesh.

Ka pasur përparime edhe gjetkë. Forcat ukrainase mendohet se kanë rifituar territorin në periferitë perëndimore dhe veriore të Bakhmut, një qytet në Donetsk që ka qenë vendi i luftimeve për pjesën më të madhe të vitit të kaluar. Raporte të tjera sugjeruan se kishte pasur luftime të mëtejshme në drejtim të Soledar, në veri të Bakhmut. Rusia pretendoi se sulmet tokësore ishin zmbrapsur, duke i shkaktuar humbje të mëdha Ukrainës.

Në fakt, trupat ukrainase ishin në Novodonetske në mëngjesin e 5 qershorit, thotë një burim ukrainas. “Lajmet nga…vija e frontit po bëhen gjithnjë e më alarmante,” shkroi një kanal i njohur rus Telegram.

Një zyrtar perëndimor me njohuri për situatën thotë se Ukraina përparoi në zonë deri në pesë ose gjashtë kilometra. Por ndërkohë që ministria e mbrojtjes e Rusisë po zhvillonte fushatën e saj mediatike – duke përshëndetur rolin e gjeneralit Valery Gerasimov, komandantit të lartë të Rusisë, në operacionin mbrojtës – qeveria e Ukrainës ka mbajtur një politikë të bllokimit të informacionit.

Zyrtarët ushtarakë amerikanë dhe evropianë që këshillojnë Ukrainën thonë se linjat mbrojtëse të Rusisë mund të jenë më të brishta se sa mendohej dhe se një sulm i shpejtë dhe i dhunshëm është mënyra më e mirë për të minimizuar viktimat nga pala ukrainase dhe për t’u mohuar forcave ruse mundësinë për të përforcuar vendin e ndonjë përparimi.

Ata dyshojnë se Ukraina ka qenë shumë e kujdesshme në të kaluarën, veçanërisht gjatë ofensivës së vitit të kaluar në provincën Kherson, ku trupat e saj, megjithë çlirimin përfundimtar të qytetit Kherson, lejuan mijëra forca ruse të arratiseshin me pajisjet e tyre.

Nëse Ukraina synon të përforcojë sulmet e saj në Donetsk, ajo do të sugjeronte një aks avancimi pak më lindor sesa kishin menduar. Velyka Novosilka shtrihet rreth 120 km në veri të Berdyansk, një port kyç në Detin Azov dhe pjesë e urës tokësore midis Rusisë dhe Krimesë. Një goditje në jug në Donetsk mund të kërcënojë gjithashtu Mariupolin, qytetin port të pushtuar dhe rrafshuar nga Rusia vitin e kaluar.

Mbrojtja ruse është pak më e brishtë në Donetsk sesa në Zaporizhia. Shumë nga rezervat e zvogëluara të Rusisë, veçanërisht ato nga forcat ajrore të VDV, janë dërguar në veri në Bakhmut ditët e fundit, ndoshta duke hapur boshllëqe diku tjetër në front. Bastisjet e vazhdueshme ndërkufitare nga milicia e mbështetur nga Ukraina në rajonin e Belgorodit të Rusisë, duke hapur qindra kilometra vija të tjera të frontit, kanë rezultuar gjithashtu një shpërqendrim i dobishëm.

Megjithatë, përpjekja kryesore e Ukrainës ndoshta është ende përpara. Me gjatësinë totale të frontit rreth 900 km dhe 12 brigada sulmuese në dispozicion, Ukraina nuk mund të përballojë të përhapet kaq shumë.

Do të duhet të gjejë vendet më të mira për të thyer linjat ruse përgjatë një segmenti të ngushtë të frontit. Detyra, thonë disa këshilltarë perëndimorë, është të detyrojë Rusinë të mbrojë një sërë zonash menjëherë, duke i shtrirë njësitë e saj më pak. Rusia nuk mund të mbrojë të gjithë gjatësinë e frontit në mënyrë të barabartë. Në këtë fazë, Ukraina është ende duke hetuar forcat ruse, duke kërkuar për dobësi – ose duke i krijuar ato – përpara se të angazhojë njësitë e saj më të forta.

Imazhet në mediat sociale duket se tregojnë një automjet të blinduar MaxxPro të furnizuar nga Amerika, të braktisur pranë Neskuchne, menjëherë në jug-perëndim të Velyka Novosilka.

Por megjithëse brigadat e 23-të dhe të 31-të kanë përfituar nga pajisjet perëndimore, ato nuk janë ndër nëntë brigadat e furnizuara dhe të trajnuara nga Perëndimi që Ukraina ka ndërtuar gjatë gjashtë muajve të fundit për qëllimet e drejtimit të një ofensive.

Ato njësi janë të pajisura me tanke perëndimore dhe pajisje inxhinierike për të thyer llogoret me shumë shtresa, fushat e minuara dhe fortifikimet që shtrihen në jug dhe lindje të Ukrainës. Kur ato të dalin në fuqi, nuk do të ketë vend për paqartësi nëse ofensiva ka nisur apo jo seriozisht. /albeu.com