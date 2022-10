Lëkundje tërmeti në vend, ku ishte epiqendra

Lëkundje tërmeti janë ndjerë sot në Elbasan. Sipas EMSC, magnituda ka qenë 3.8 e shkallës Rihter.

Lëkundjet janë ndjerë dhe në Tiranë.

Vijon…

🔔#Earthquake (#tërmet) M4.0 occurred 23 km SE of #Tirana (#Albania) 3 min ago (local time 14:54:33).

