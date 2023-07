Ish-kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për loklaet e 14 majit për bashkinë Kuçovë, Lefter Maliqi është paraqitur sot në SPAK.

Burime bëjnë me dije se Lefter Maliqi do japë dëshmi para prokurorëve të SPAK në lidhje me kallëzimet që ka bërë për zgjedhjet e 14 majit, në drejtim të kryebashkiakut të Kuçovës, Kreshnik Hajdari.

