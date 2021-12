Grabitje në Tiranë

Një grabitje ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në Tiranë, në Babrru.

Burimet bëjnë me dije se dy persona ende të paidentifikuar, të maskuar me kapuçët e xhupave që kishin veshur, kanë hyrë në filialin e Postës Shqiptare, ku kanë marrë një shumë parash rreth 200.000 lekë dhe janë larguar me biçikleta.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve.

Tiranë/Informacion paraprak

Shërbimet e Policisë po krehin zonën, për të bërë të mundur kapjen e tyre. /albeu.com/