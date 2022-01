Forcat speciale Amerikane vendosen në Shqipëri

Komanda e Operacioneve Speciale në Europë (SOCEUR) njoftoi se një shtab pararojë do të ngrihet në Shqipëri, me rotacion.

Selia e re u bë e mundur falë mbështetjes së jashtëzakonshme të qeverisë shqiptare dhe Ministrisë së Mbrojtjes, si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për rritjen e aftësive të Forcave të Operacioneve Speciale, si një gur themeli për stabilitetin rajonal.

Vitet e fundit është vënë një prezencë e shtuar e forcave amerikane në Shqipëri. Kujtojmë se majin e vitit të shkuar është zhvilluar një nga stërvitjet më të mëdha mes forcave shqiptare dhe atyre amerikane, Defender 2.

Gjithçka po ndodh për shkak të një ripozicionim mes NATO-s dhe Rusisë në rajon

Great to start the new year with significant development in 🇺🇸 🇦🇱 defense relationship. First time 🇺🇸 is locating an HQ of this type in 🇦🇱. Important for regional security. https://t.co/9zYcM9cQtk

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) January 6, 2022