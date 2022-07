Berisha shpallet “non grata” nga Mbretëria e Bashkuar

Berisha është shpallur “non grata”nga Mbretëria e Bashkuar. Lajmin e ka dhënë vetë duke thënë se ka marrë një letër ku i është njoftuar moslejimi i hyrjes në Britani.

“Kjo ishte çështja e dytë pse jam sot para jush. Disa orë pasi Edi Rama dha lajmin. Jam njoftuar me një letër se sekretari i brendshëm ka marrë vendimin për moslejimin tim për të hyrë në Mbretërinë e Bashkuar me arsyetimin e keni lidhje me kriminelë dhe jeni gati t’i përdorni këto lidhje për politikë.

Ky vendim është në vrazhdën e shpifjeve për interesa të të njëjtit grup që kanë financuar vendimin e Blinken. Unë kam qenë në dijeni të përpjekjeve që partner ndërkombëtarë t’i bashkëngjiten vendimit të tyre”, tha Berisha.

Kujtojmë se Berisha është shpallur dhe nga SHBA non grata më 19 maj 2021./albeu.com