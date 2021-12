E FUNDIT/ Aksident në Tiranë, një shtetas përfundon në spital

Një aksident i rëndë ka ndodhur në Tiranë tek “Kafja e Rremës” ku janë përfshirë në aksident mjeti me drejtuese shtetasen E. L., me mjetin me drejtues shtetasin D. Sh.

Tiranë/Informacion paraprak

Me datë 01.12.2021, rreth orës 09:35, në vendin e quajtur “Kafja e Rremës”, janë përfshirë në aksident mjeti me drejtuese shtetasen E. L., me mjetin me drejtues shtetasin D. Sh.

Si pasojë e aksidentit është dëmtuar shtetasi D. Sh., i cili ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit. /albeu.com/