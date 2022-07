E frikshme, momenti kur rrufeja godet makinën në ecje, brenda një familje (VIDEO)

Një grua fimoi momentin kur rrufeja goditi një fouristradë, ku brenda saj ishte e gjithë familja.

Sipas dëshmive, makina u shkatërrua nga rrufeja, por asnjë nga personat nuk u lëndua për fat të mirë.

Familja po kthehej nga pushimet me dy makina.

A woman in Florida captured the moment lighting struck the vehicle her husband and kids were in. The truck was “completely fried,” but no one was hurt. pic.twitter.com/oePPFlcaJY

