E dashura e Pique shtatzënë? E gjitha duke u bazuar në fotografitë e fundit

Gerard Pique nuk e fsheh më lidhjen e tij të re dhe që prej disa javësh, ai është fotografuar me Clara Chía Martín dhe pasi u panë së bashku në një dasmë pak ditë më parë tashmë ka zëra se futbollisti i Barcelonës do të bëhet sërish baba, sepse e dashura e tij mund të jetë shtatzënë.

Ndonëse asgjë nuk është konfirmuar, disa media ndërkombëtare kanë folur për një shtatzëni të mundshme të Clara Chia Martit, me të cilën futbollisti është në lidhje prej disa muajsh, raportojnë ata, edhe pse janë parë publikisht disa javë më parë.

Pas ndarjes nga këngëtarja kolumbiane Shakira, Pique nuk e fsheh më Clara-n. Ata kanë qenë në evente të ndryshme, duke përfshirë edhe një koncert ku ishte e pranishme edhe familja e lojtarit të Barcelonës, si dhe u kapën duke u puthur në publik.

Një nga ngjarjet e fundit ku ata morën pjesë ishte dasma e një prej miqve më të mirë të Pique, në Costa Brava, Spanjë. Lojtari mbërriti me partneren e tij dhe për shkak të fotove të publikuara nga revista Hola, nisën thashethemet për një shtatzëni të mundshme të saj. Clara kishte veshur një fustan me vija portokalli dhe në pah i dukej barku paska i fryrë.

Në programin “El gordo y la flaca”, deklarata e Raúl de Molina ka folur për veshjen e saj dhe ka thënë se ajo mund të jetë në pritje të fëmijës me Pike.

“Ti mund të dallosh një bark i vogël. Kjo grua është e hollë dhe mund t’i shohësh barkun”, dhe një nga shokët e tij ndau të njëjtin mendim: “Sinqerisht, unë mund t’i shoh barkun”.

Pique, i cili i dha fund lidhjes me yllin kolumbian rreth tre muaj më parë, ka dy fëmijë me të: Milanin dhe Sashën, për të cilët po negocionte me Shakirën, sepse ajo dëshiron t’i marrë të jetojnë në Miami dhe futbollisti nuk ka qenë i gatshëm për të pranuar, pavarësisht ofertave të bëra nga këngëtarja.