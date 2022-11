E BUJSHME/ Ronaldo hakmerret ndaj Man United, ky është superklubi që pritet t’i bashkohet në janar

Cristiano Ronaldo është një njeri i fjalës. Më 16 gusht, kur qarkulluan shumë thashetheme dhe informacione për të ardhmen e tij te Manchester United, ylli portugez premtoi se do të jepte versionin e tij të fakteve.

“Do ta dini kur të bëhet një intervistë pas disa javësh. Mediat thonë vetëm gënjeshtra. Muajt ​​e fundit, nga 100 lajme për mua, vetëm 5 ishin të vërteta. Imagjinoni si është.

Pothuajse tre muaj më vonë, ish-lojtari i Real Madridit e mbajti fjalën dhe la të vërtetat e tij gjatë një interviste me Piers Morgan.

Një bashkim me Chelsea në janar?

Në të vërtetë, për London Evening Standard, një klub nga kryeqyteti anglez është më shumë se kurrë favorit për të mirëpritur CR7 këtë dimër pas deklaratave të tij të bujshme. Çuditërisht, është Chelsea. Football London konfirmon gjithashtu se Todd Boehly ende shpreson ta mirëpresë atë dhe se ai po punon për ta arritur këtë. Duhet mbajtur mend se biznesmeni amerikan, i cili ka një marrëdhënie të mirë me agjentin e CR7, Jorge Mendes, ishte tashmë në punë verën e kaluar. Ai kishte shtyrë ta rekrutonte, por Thomas Tuchel, i cili ishte këshilluar nga Ralf Rangnick, kishte refuzuar. Që atëherë gjermani është larguar dhe është zëvendësuar nga Graham Potter.

Ky i fundit do të duhet të japë miratimin e tij. Londinezët tani janë në gjendje më të mirë për të mirëpritur Cristiano Ronaldon, emri i të cilit përmendet edhe në MLS. Ata janë ende në garë për Ligën e Kampionëve, një kompeticion që ai absolutisht dëshiron të luajë. Por nëse ai do të bashkohej me Blutë, ai nuk është i garantuar të luajë vitin e ardhshëm pasi Chelsea aktualisht është në vendin e 8-të në Premier League me 21 pikë. Megjithatë, ka ende kohë që klubi londinez të ndryshojë trendin. Me një CR7 hakmarrës, Chelsea mund të arrijë atje. /G.D albeu.com/