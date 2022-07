E bujshme, Barcelona arrin marrëveshjen për yllin e Manchester City

Një lajm i rëndësishëm ka ardhur në lidhje me merkaton e Barcelonës.

Të gjitha mediat po raportojnë se Barcelona ka patur një takim me drejtuesit e Barcelonës dhe agjentin e Bernardo Silva, lojtarit të Manchester City.

Nga raportimet thuhet se Barcelona dhe Manchester City kanë një marrëveshje për transferimin e portugezit në Barcelonë për shifrën e 80 milionë euro.

Ende nuk ka diçka zyrtare por thuhet se të dyja palët janë shumë pranë të firmosin dokumentat. Ndoshta Barça pret që De Jong të largohet në drejtim të Manchester United për të ndihmuar situatën ekonomike të Barcelonës me qëllim që të blejë kartonin e Bernardo Silva./ h.ll/albeu.com

Barcelona reportedly have an agreement with Manchester City for UNDER €80 million to sign Bernardo Silva 😳

This hinges on Frenkie De Jong's move to Manchester United, Silva is 'crazy' about Barcelona 👀💰 pic.twitter.com/rupJb0YDpR

— GiveMeSport (@GiveMeSport) July 15, 2022