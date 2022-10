“E bëra me qëllim për t’ju ​​frikësuar”, momenti kur Putin vë në lojë moderatorin për përdorimin e armëve bërthamore (VIDEO)

Një klip interesant u shpërnda në Twitter nga Francis Scar, një korrespondent i BBC-së që ndjek mediat ruse, nga paneli i djeshëm ku mbajti një fjalim presidenti rus Vladimir Putin.

“Nuk ka shumë gjëra më pak qesharake sesa përpjekja e Vladimir Putin për të bërë shaka me luftën bërthamore”.- e shoqëroi videon Scar.

Në videon e publikuar nga Scar në Twitter, moderatlori i panelit i kujtoi presidentit rus komentet e tij të pakëndshme të katër viteve më parë, në të njëjtin event, kur tha se “të gjithë do të përfundojmë në parajsë”.

