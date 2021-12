E bënë të vdekur zonjën Vjollca, reagon ashpër Eni Çobani: Merruni me jetën tuaj! (FOTO LAJM)

Ditën e djeshme në mediat online u shpërnda me shpejtësi lajmi se zonja Vjollca e cila u bë e famshme pas “Shihemi në Gjyq”, ka ndërruar jetë.

Ky lajm u mohua shumë shpejt duke hedhur poshtë zërat dhe duke deklaruar se ajo është shëndoshë e mirë.

Pas këtij lajmi dhe bujës së madhe që bëri në median online, ka reaguar edhe Eni Çobani, juristja e njohur e “Shihemi në gjyq”.

Eni ka publikuar një foto në “Instagram” ku shfaqet në krah të Vjollcës dhe duke iu referuar lajmit të rremë, ajo shkruan se nëse do ishim aq pozitiv sa jemi të lig, ky vend i vogël do të rrezatonte mirësi.

Postimi i juristes Çobani:

Shumica e njerëzve e shohin botën si një vend të rrezikshëm dhe, për shkak se ata e shohin kështu, bota rezulton, me të vërtetë, të jetë një vend i rrezikshëm.

Nese do ishim aq pozitiv sa jemi te lig ky vend i vogel po me ligesi te medha do rrezatonte miresi. Kujt i shkoi ndermend se do vdiste dikush pse e tha ai/ajo po e garantoj qe na zgjat jeten dhe cfaredo mendoni dhe deshironi per te tjeret nuk vonon po ju kthehet tek pragu juaj.

I pabesi realizon një fitim të rremë, por ai që mbjell drejtësi do të ketë një shpërblim të sigurt. Merruni me jeten tuaj dhe larg jetes se te tjereve.

Vjollca tju zgjate jeta dhe u befsh 100 vjec. /albeu.com/