E ardhmja e Meghan dhe Harry-it është në krizë, çfarë parashikon astrologia

E komplikuar dhe kaotike: kështu e përcaktoi astrologja Emili Adame bashkimin e Sussex në një intervistë të dhënë së fundmi. Dhe problemet që tani po vënë në pikëpyetje qëndrueshmërinë e çiftit mbretëror, mund të rezultojnë në një ndarje të dhimbshme.

Harry dëshiron të kthehet në gjykatë, Meghan jo

Sipas astrologes Emili Adame, periudha e trazuar që Harry dhe Meghan po përjetojnë tashmë si çift buron nga fakti se, me rënien e Elizabeth, Harry kuptoi se donte të kthehej në familjen e tij. Ai dëshiron të bëjë paqe me vëllain e tij William, të rivendosë marrëdhëniet me babain e tij Carlo dhe të jetë në gjendje të zërë zyrtarisht vendin e gjyshes së tij Elisabeth. Dhe Meghan e vuan, sepse ka plane të tjera dhe nuk dëshiron më të shkelë në gjykatë.

Harry dhe Meghan: “Problemet ishin tashmë të dukshme në dasmë”

“Tashmë në momentin e dasmës, katër vite më parë, vura re një energji problematike mes tyre”, sqaroi Emili Adame. “Por tani shoh edhe më shumë kaos. Ky është një bashkim i vështirë, shumë i vështirë”.

Dhe e ardhmja është shqetësuese: “Në një moment ata mund të distancohen nga një këndvështrim emocional. Harry do të ndihet i detyruar të qëndrojë pranë fëmijëve të tij Archie dhe Lilibet dhe nuk do të largohet, por një ditë do të kuptojë peshën e vendimeve të marra deri tani”.

Princi Harry gjithnjë e më pak popullor

Sipas Emili Adame, muajt e fundit Harry ka filluar të rizbulojë spontanitetin dhe energjinë që dikur e bënte atë simpatik ndaj britanikëve. Por a do të jetë në gjendje t’ua rifitojë zemrat? Një sondazh i ri, i kryer muajin e kaluar nga Ipsos mbi një kampion britanikësh midis moshës 16 dhe 75 vjeç, zbuloi se, që kur u martua me Meghan në maj 2018, princi ka humbur 35 pikë miratimi.