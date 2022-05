E akuzuan se “gënjeu” për lirimin e Elsa Lilës, veprimi i fundit i dajës avokat shton më tepër dyshimet

Daja i Elsa Lilës, avokati Saimir Visha pak ditë më parë gëzojë shqiptarët me lajmin se mbesa e saj është liruar nga burgu.

Pasi shprehu mllefin me paragjykuesit, ai publikoi një foto me Elsën në profilin e tij në facebook ku shkruante me ironi: Qesh mirë kush qesh I fundit!

Reagimet e ndjekësve ishin në masë në këtë postim, por njëri prej tyre ra më shumë në sy ku i kojtoi avokatit se fotoja është e katër viteve më parë dhe në rrjet po shitej si foto e parë e Elsa Lilës e sapo dalë nga burgu. “Mos gënje”, e akuzonte komentuesi.

Pak orë pas këtij komenti, Saimir Vishaj ka zhdukur nga profili I tij foton me mbesën, Elsa Lilën.

A mos ndodhta avokati sapo konfirmoi akuzat e komentuesit? Apo diçka tjetër fshihet pas këtij veprimi misterioz./albeu.com/