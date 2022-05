Dyshohet se u plagos nga një 17-vjeçar, i mituri transportohet me helikopter drejt Tiranës

11-vjeçari i plagosur nga 17-vjeçari me iniciale R. C. 17 vjeç pasditen e sotme mësohet se është dërguar me helikopter drejt Tiranës.

Kujtojmë se ngjarja ka ndodhur në fshatin Gjegjan të Pukës në rrethana ende të paqarta.

I mituri ndërkaq është dërguar fillimisht në spitalin e Pukës për të marrë ndihmën mjekësore dhe më pas u nis drejt Tiranës.

Dyshohet se ngjarja ka qenë aksidentale ku po punohet edhe për kapjen e autorit.

Megjithatë do jenë hetimet që do zbardhin të plotë ngjarjen./albeu.com