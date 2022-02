Dyshohet se e ka origjinën nga Shqipëria me destinacion BE, kapet sasi e madhe droge në Kosovë

Droga që u kap mbrëmë nga Policia e Kosovës në Konushefc të Podujevës dyshohet, me peshë 91 kg, dyshohet se ka origjinë nga Shqipëria.

Teksa si destinacion final dyshohet se kishte vendet e Bashkimit Europian.

“Droga dyshohet se ka origjinë nga Shqipëria dhe ka kaluar përmes Prizrenit në Podujevë. Ka pasur destinim final vendet e BE-së”, tha policia në konferencë.

Përveç 91 kg drogë të llojit marihuanë, në Konushefc janë konfiskuar edhe një makinë Audi me targa të Gjermanisë, një veturë Glof 4 me targa të Austrisë, dy vetura tjera dhe para me vlerë mbi 650 euro.

/Express.