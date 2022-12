Dyndje e emigrantëve/ Franca nis patrullimin në La Mansh, grup i përbashkët me Anglinë

Franca thotë se po rrit numrin e anijeve të shpëtimit në Kanalin Anglez për të parandaluar kalimin e emigrantëve në kanalin e La Manche më pas në drejtim të Mbretërisë së Bashkuar.

Dy anije të tjera janë duke u vendosur në atë që roja bregdetare franceze e përshkruan si një lëvizje “të paprecedentë”. Ai pason kritikat ndaj reagimit francez ndaj incidentit në nëntor 2021, në të cilin 27 persona u mbytën duke u përpjekur të kalonin në MB me një gomone. Më shumë se 40,000 njerëz kanë bërë kalime të tilla këtë vit – një numër rekord.

Roja bregdetare franceze thotë se anija e studimit Lapérouse sapo ka mbërritur në portin e Calais, ndërsa anija patrulluese Kermorvan do të jetë atje në ditët në vijim. Ai thotë se vendosja e tyre do të forcojë aftësitë e shpëtimit të rojës bregdetare në sektorin Kanal-Detin e Veriut, shkruan BBC.

Muajin e kaluar, Mbretëria e Bashkuar ra dakord të rrisë pagesat për Francën me 8 milion £ (10 milionë dollarë) më shumë në vit në 63 milionë £ në përpjekje për të ndaluar kalimet e kanaleve me varka të vogla.

Paratë do të paguajnë për mbikëqyrjen e shtuar të plazheve franceze, ndërsa oficerët e policisë në Mbretërinë e Bashkuar do të jenë gjithashtu në gjendje të vëzhgojnë patrullimet brenda Francës. Mendohet se oficerët francezë që patrullojnë bregdetin do të rriten në numër nga rreth 250 në 350 gjatë pesë muajve.

Numri më i madh i emigrantëve që kalojnë këtë vit Kanalin (i njohur si La Manche në Francë) është fajësuar pjesërisht për rritjen e madhe të numrit të shtetasve shqiptarë që bëjnë këtë udhëtim.

Deri më tani këtë vit 12,000 shqiptarë kanë mbërritur në Britaninë e Madhe, duke përdorur varka të vogla, krahasuar me vetëm 50 në vitin 2020.