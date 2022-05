Dybala nuk do të luajë ndaj Fiorentinës, por do të jetë në San Siro

Paulo Dybala i përlotur në stadium do të jetë imazhi i fundit me fanellën e Juventusit.

Sulmuesi argjentinas, në fakt, nuk do të jetë aty të shtunën mbrëma në Franchi kundër Fiorentinës. Ku është një vendim i përbashkët me Allegrin dhe klubin. Tani ish-numri 10 do të jetë në fushë të hënën në mbrëmje në San Siro për një ndeshje bamirësie të organizuar nga Eto’o dhe ku do të pritet edhe Messi.

Shtatë vitet në Juventus përfunduan zyrtarisht kur ai u përshëndet me tifozët e tij. Nesër do të jetë stërvitja e tij e fundit dhe më pas do të zbrasë dollapin për të nisur aventurën e re, ende e pa shkruar./ h.ll/albeu.com