Dy raketa ruse në shtetin e NATO-s, nis mbledhja urgjente

Dy raketa ruse kanë goditur një fermë në Przewodów në anën polake të kufirit polako-ukrainas.

Mediet e huaja bëjnë me dije se janë vrarë dy polakë.

Kryeministri polak Morawiecki dhe Presidenti Duda kanë thirrur një takim urgjent të Byrosë së Sigurisë Kombëtare sipas nenit 5 të NATO-s.

Këto janë raportime jozyrtare nga Radio Zet.

BREAKING:

2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.

Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.

NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022