“Dy mbretër droge”, si u vra Bledar Muça një javë pas “Kasapit”, dëshmitari kryesor në gjyqin ndaj “Boss-it” holandez

Dy “mbretër” droge janë vrarë në Evropë, njëri prej të cilëve do të kishte qenë dëshmitar në gjyqin e kriminelit të dyshuar holandez Ridouan Taghi.

Taghi, i cili u arrestua në Dubai në vitin 2019, po përballet me gjyqin për një seri vrasjesh të dyshuara në Holandë dhe është akuzuar nga prokurorët për shpërthimin e një kryengritje të dhunshme nga burgu dhe urdhërime për vrasje nga qelia e tij.

Bledar Muça, 39 vjeç, u qëllua për vdekje jashtë banesës së tij në Antuerp, Belgjikë. Ai besohet se ka qenë krahu i djathtë i dy tregtarëve të shquar shqiptarë të drogës dhe ka jetuar në Londër me dokumente të rreme identiteti britanike deri në vitin 2020.

Të shtënat fatale vijnë një javë pas vrasjes së trafikantit të drogës në Utrecht, Ebrahim Buzhu, 52 vjeç, i cili njihej si “kasapi”. Ai u gjet me një plagë me armë zjarri në kokë në një makinë të djegur në Cadiz të Spanjës. Buzhu besohej të ishte rivali i Taghit dhe e kishte denoncuar atë në polici në vitin 2015. Ai do të ishte një dëshmitar i rëndësishëm në gjyqin e tij.

Taghi, së bashku me 16 të tjerë, dyshohet se kanë qenë pjesë e grupit kriminal të njohur si “Mocro Mafia” dhe akuzohet për vrasje dhe tentativë vrasjeje. Ai u arrestua në Dubai në vitin 2019 pas një bastisjeje në apartamentin e tij luksoz dhe u dërgua në Holandë për t’u përballur me gjyqin. Policia dhe prokurorët besojnë se ai ka vazhduar të urdhërojë vrasje nga qelia e tij e burgut dhe pretendon se ai po planifikonte një arratisje nga burgu.

Ai po mbahet në Institucionin Extra Secure në Vught, Holandë, ku personeli ushtarak është thirrur për të ndihmuar në ruajtjen e tij. Dokumentet e gjykatës pretendojnë se Taghi i dha njërit prej avokatëve të tij, kushëririt të tij Youssef Taghi, udhëzime për planet e arratisjes. Thuhet se ai po planifikonte të punësonte një komando mercenarësh ballkanikë në përpjekje për ta liruar dhe kishte dhënë udhëzime për tre plane të veçanta arratisjeje.

Avokati kryesor i Taghit, Inez Ueski, i mohon pretendimet. Javën e kaluar Youssef Taghi u akuzua për shpërdorim të privilegjit ligjor duke i përcjellë mesazhe nga burgu botës së krimit. Ai i mohon akuzat.

Policia holandeze ka rritur sigurinë për kryeministrin Mark Rutte për ta mbrojtur atë nga frika e një sulmi ose një përpjekjeje rrëmbimi, pasi ai u zotua të pastronte Holandën nga bandat e drogës kur gazetari i shquar hetues Peter R De Vries u qëllua për vdekje në korrik 2021.

De Vries kishte këshilluar dëshmitarin kryesor, Nabil Bakkali, një ish-anëtar i bandës, në gjyqin e Taghi kur ai u vra.

Ajo erdhi pas vrasjes së avokatit të Bakkali, Derk Ëiersum në 2019 dhe vëllait të tij Reduan Bakkali në 2018. Thuhet se Taghi urdhëroi vrasjen e Reduan Bakkali pas dëshmisë së tij. Zyrtarët në Belgjikë thonë se operacionet e drogës janë mbaruar nga Amsterdami dhe shumica e kokainës që mbërrin në Antuerp më pas dërgohet në Holandë.

Shifrat e fundit tregojnë se shumica e drogës në Evropë kontrabandohet përmes Belgjikës, me një qarkullim deri në 130 miliardë euro (145 miliardë dollarë) në vit. /abcnews.al/