Dy gabimet që prindërit bëjnë kur ushqejnë fëmijët

Shumë prindër, duke dashur ta bëjnë fëmijën të hajë më shumë ose më të shëndetshëm, adoptojnë praktika që mund të ndikojnë në qëndrimin e fëmijës ndaj ushqimit në mënyrë të gabuar.

Shikoni dy shprehje dhe praktika të zakonshme që prindërit duhet të shmangin…

1) “Pastroni pjatën tuaj”. Fëmijët e shëndetshëm hanë kur janë të uritur dhe ndalojnë kur janë të ngopur. Fëmijët kanë sinjalet e tyre të brendshme se sa do të hanë dhe nuk duhet t’i detyrojmë ata të hanë përtej pikës së ngopjes. Mësimi i fëmijëve tanë të operojnë bazuar në urinë dhe ngopjen e tyre do t’i ndihmojë ata të kenë një marrëdhënie normale me ushqimin.

Çfarë duhet të bëni: Mos e detyroni fëmijën të hajë të gjithë ushqimin e tij. Ushqeni fëmijën tuaj me pjesë të vogla deri të moderuara (me përjashtim të perimeve).

2) Mos e bëni fëmijën tuaj të hajë përpara një televizori ose kompjuteri të hapur. Shumë herë prindërit i nënshtrohen presionit të fëmijëve dhe i detyrojnë fëmijët e tyre të hanë para një lloj ekrani (p.sh. TV, kompjuter). Fëmijët, si dhe të rriturit, konsumojnë sasi dhe kalori më të mëdha kur shikojnë TV. Studimet tregojnë se fëmijët që shikojnë TV ndërsa hanë hanë më shumë ushqime të yndyrshme dhe më pak fruta dhe perime.

Çfarë duhet bërë: Do të ishte mirë që fëmijët të hanë në një mjedis të qetë dhe të mos shpërqendrohen nga stimuj të tjerë. Mundohuni të hani të gjithë anëtarët e familjes së bashku.