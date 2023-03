Duket e pabesueshme, por ka njerëz që i kanë fobi lulet

Shumica prej nesh shijojnë ngjyrat e ndezura dhe aromën e këndshme të luleve. Por për një grup të vogël njerëzish që jetojnë me antofobi, shikimi apo edhe mendimi i luleve mund të shkaktojë frikë ekstreme, ankth dhe panik.

Çfarë është antofobia?

Anthofobia është një lloj fobie që rezulton në një frikë të vazhdueshme dhe intensive nga lulet.

“Njerëzit që luftojnë me këtë mund të kenë frikë nga të gjitha llojet e luleve ose vetëm disa lloje”, thotë Sanam Hafeez, një neuropsikologe në Universitetin e Kolumbisë.

Fobitë, në përgjithësi, mund të shfaqen në mënyra të ndryshme dhe shpesh shfaqen si një frikë konstante, joreale dhe e tepruar ndaj një personi, situate, kafshe, objekti ose, si në antofobi, lule.

Këto frika janë shpesh irracionale, gjë që i bën ato një fobi. Frika e lidhur me një fobi është shumë më domethënëse dhe dobësuese sesa ajo e shkaktuar nga stresi ose ankthi më pak akut. Fobitë specifike janë në fakt mjaft të zakonshme. Për fat të keq, nëse nuk trajtohen, fobitë mund të prishin rutinat e përditshme.

Cilat janë simptomat e antofobisë?

Simptoma më e zakonshme e antofobisë është ankthi ose sulmi paniku sa herë që një person sheh ose mendon për lule. Fobitë, në përgjithësi, mund të shkaktojnë një ndjenjë dënimi të afërt dhe pafuqi të plotë mbi situatën. Nëse keni frikë nga lulet, mund të ndjeni ose përjetoni ndonjë nga simptomat e mëposhtme:

paniku dhe frika, të cilat shpesh janë të ekzagjeruara;

një nxitje e vazhdueshme dhe e paarsyeshme ose dëshirë e fortë për të shpëtuar nga një ngjarje, person ose objekt nxitës

djersitje e shuplakave

rrahje të shpejta të zemrës

frymëmarrje e shpejtë

të përziera

marramendje

dridhje e të gjithë trupit

ndjenja e mungesës së frymës

Çfarë e shkakton antofobinë?

Ngjashëm me fobitë e tjera, antofobia shpesh buron nga një ngjarje – me shumë mundësi traumatike – që përfshin një situatë me lule. Pra, një person nuk lind me antofobi dhe nuk është një çrregullim gjenetik; ajo tashmë ndodh pas ngjarjeve stresuese: pickimi i insekteve (bletët/grerëzat), veçanërisht nëse personi është alergjik ndaj atij pickimi të insektit; alergji ndaj luleve ose polenit; disa situata të tjera stresuese (p.sh. vdekja e një të dashuri që i donte lulet ose pikëllimi për një person që përfshinte lule)…

Si diagnostikohet antofobia? Antofobia duhet të diagnostikohet nga një profesionist i trajnuar i shëndetit mendor, i cili gjithashtu mund të zhvillojë një plan trajtimi duke vlerësuar intensitetin e frikës dhe efektet negative të fobisë në jetën e përditshme. Vlerësohen simptomat mendore dhe fizike të pacientit, shkaktarët, sjellja, sëmundjet e tjera, statusi familjar dhe sëmundjet në familje, të cilat të gjitha do të ndihmojnë në përcaktimin e një plani trajtimi të individualizuar.

Si trajtohet antofobia?

Trajtimet më të përdorura për fobitë specifike përfshijnë terapinë e ekspozimit dhe terapinë konjitive të sjelljes (CBT), të dyja janë treguar të jenë efektive në reduktimin e simptomave dhe/ose eliminimin e fobive krejtësisht. Shpesh këto qasje përdoren së bashku. Në terapinë e ekspozimit, një person që merret me antofobi ekspozohet gradualisht dhe në mënyrë të përsëritur ndaj burimit të frikës së tij në një mjedis të kontrolluar dhe të sigurt me mbështetjen e një terapisti.

Për shembull, një personi që ka frikë nga tulipanët do t’i tregohet lulja në një mjedis të kontrolluar ndërsa praktikon teknikat e reduktimit të frikës. Intensiteti i këtyre përvojave rritet ndërsa personi zhvillon aftësi të shëndetshme përballuese. Ndonjëherë përdoren edhe trajtimet e realitetit virtual (VR).

Në CBT, trajtimi përfshin të mësuarit e mënyrave të reja për të parë frikën dhe teknikat e mësimdhënies për të ndryshuar modelet e mendimit për të prishur dhe transformuar mendimet fobike në vend që t’i mposhtin ato.

Medikamente, të tilla si beta-bllokuesit (për të frenuar adrenalinën) ose qetësuesit (për të reduktuar ankthin), gjithashtu ndonjëherë përshkruhen për të lehtësuar simptomat akute të panikut.

Fobia nuk është tabu

Frika nga lulet mund të duket budallaqe dhe irracionale – madje edhe për një person me antofobi. Megjithatë, kjo fobi është shumë reale për personin që e përjeton dhe mund të ketë një ndikim të konsiderueshëm të dëmshëm, veçanërisht nëse trauma që ata po përjetojnë përqeshet ose minimizohet nga ata që nuk e kuptojnë.

Për fat të mirë, ndihma është në dispozicion. Me trajtimin, shumë njerëz me fobi specifike kanë mësuar të merren me efektivitet dhe/ose të kapërcejnë frikën e tyre dhe të fillojnë të shijojnë jetën e tyre. /albeu.com