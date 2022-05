Duke ndjekur hapat e të atit, Shaqueel Van Persie nënshkruan kontratën si profesionist me Feyenoord

I veshur me fanellën e Feyenoord, Robin van Persie hodhi hapat e tij të parë në futboll në fillim të shekullit të 21-të, por gjithashtu përfundoi karrierën e tij në vitin 2019 pasi luajti dhe fitoi për Arsenalin, Manchester United dhe Fenerbahçe.

Sot, tre vjet pas lamtumirës së fundit me klubin e Roterdamit, një tjetër Van Persie është bërë zyrtarisht futbollist i Feyenoord. Ai është Shaqueel, djali i ish-kampionit holandez, i cili nënshkroi kontratën e parë si profesionist deri në qershor 2025./ h.ll/albeu.com

Please allow me to introduce myself:

👤 𝐒𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞𝐞𝐥 𝐯𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐞 (15)

⚽ #FeyenoordO16#VarkenoordView

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 16, 2022