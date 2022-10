Duke folur me veten? Ja pse mund të jetë mirë

Rezulton se shprehja e disa prej mendimeve tuaja të brendshme me zë të lartë mund t’ju ndihmojë të përballeni me të tashmen dhe të ardhmen, dhe është diçka që ata që nuk e kanë bërë kurrë duhet të fillojnë ta bëjnë.

Nuk ka asgjë më të rëndësishme se mënyra se si flisni me veten, sepse ky monolog i brendshëm ju informon për mendimet tuaja nënndërgjegjeshëm, gjendjet emocionale dhe zgjedhjet e sjelljes.

Kjo do të thotë, nëse jeni vazhdimisht kritik, ose përballeni me energji negative, atëherë është mjaft e vështirë të gjesh një element pozitiv në gjithë këtë.

Pesë arsye që vërtetojnë se është mirë të flasësh me veten:

Redukton stresin

Të folurit në kokën tuaj mund t’ju qetësojë. T’i thuash vetes se gjithçka do të jetë në rregull dhe ta përsërisësh atë me vete ose me zë të lartë, mund t’ju bëjë ta besoni dhe të qetësoheni.

Të motivon

Kur doni të zbrisni nga divani, kur jeni duke u sforcuar në palestër, atëherë është mirë t’i thoni një fjalë mbështetjeje vetes. Motivoni veten ose me zë të lartë, sepse në fund të ditës vetëm ju mund ta arrini qëllimin tuaj.

Ju ndihmon të organizoni të menduarit tuaj

Vendosni mendimet tuaja në rregull dhe rekrutoni mendimin kritik duke folur me veten tuaj. Nëse, të themi, keni një takim në zyrë, flisni për këtë me veten në makinë. Do t’i organizoni të dhënat tuaja, do të rifreskoni atë që dëshironi të thoni dhe do të arrini në zgjidhjen e çdo problemi më shpejt.

Rrit përqendrimin

Të flasësh me veten tënde angazhon më shumë zona të trurit sesa të flasësh me të tjerët ose të dëgjosh dikë, kështu që i kushtoni më shumë vëmendje asaj që në të vërtetë po ndodh rreth jush. Ju jeni më të pranishëm në këtë moment.

Rrit vetëbesimin

Sipas një studimi të Universitetit të Lethbridge, ata që përfshihen në një monolog me elemente pozitive në baza ditore mund të ndryshojnë këndvështrimin, qëndrimet dhe reagimet e tyre. Kjo është arsyeja pse është mirë të shkruani pikat tuaja të forta, karakteristikat me të cilat jeni krenarë në një copë letër dhe t’i lexoni me zë të lartë para një pasqyre. Mos u ndjeni budalla, sa më pozitiv të jeni për këtë, aq më lehtë do të jetë. Gjithashtu, kur i pëshpëritim vetes në një situatë të vështirë, na jep pak më shumë forcë dhe kurajo për të përballuar çdo gjë që do të dalë.

Nga ana tjetër, është po aq e mirë të eksteroni ndjenjat tuaja negative. Kur dëgjoni saktësisht se çfarë ndjeni, ju ndihmon ta rivlerësoni atë. Shumicën e rasteve gjërat nuk janë aq të këqija sa mendoni dhe t’i dëgjosh ato nga një distancë të ndihmon të kuptosh se sa serioze janë në të vërtetë. /G.D albeu.com/