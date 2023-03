Duka tregon se si ja argumentoi Berishës se PAA nuk do të hynte në koalicion

Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka i ftuar në studion e emisionit “Open” ka folur në lidhje me situatën para zgjedhjeve të 14 majit dhe se si do të hyjë opozita në këtë garë kundër qeverisë.

Duka deklaroi se ka zhvilluar takime me ish-kryeministrin Berisha dhe i ka argumentuar atij se e ka pasur të pamundur të bëjnë koalicion për shkak të kodit zgjedhor pasi partia e tij nuk do mund të dilte dot me listat për këshilltarë bashkiakë.

Ai shtoi se është e nevojshme që të jepet një kontribut për fitoren e opozitës, por në këtë mënyrë do rrezikohej mbijetesa e kësaj force politike, ndërsa shtoi se ata do “provojnë veten” me anëtarët e Këshillit Bashkiak.

Sipas tij mbështetja për opozitën do vijë edhe pse nuk do ketë një marrëveshje zyrtare, duke mos nxjerrë kandidatë të veçantë dhe duke mbështetur ata të opozitës së bashkuar.

“Ne kemi bërë takim me Berishën dhe zotin Noka. I kam argumentuar se e kemi të pamundur të bëjmë këtë koalicion për shkak të kodit sepse nuk dalim dot me listat për këshilltarë bashkiakë. Duhet të japim kontribut për fitoren e opozitës, por ne rrezikojmë mbijetesën. Duhet të provojmë veten më anëtarët e këshillit bashkiak por duke mbështetur kandidatët e opozitës. Mendoj se i shërbejmë koalicionit edhe pa firmosur marrëveshje.

Në 2017 u bë marrëveshja Basha-Rama dhe u bë një sakrificë. Në zgjedhjet vendore nuk morëm pjesë për hir të kohezionit me opozitën, në zgjedhjet parlamentare bëmë të njëjtën gjë ku hymë në koalicion. Gjithmonë do ketë diçka të tillë, edhe tashmë është një situatë e rënduar ku mazhoranca ka pushtetin. Gjithkush duhet të japë kontributin për rikthimin e jetës politike në normalitet, mendoj se ne po e bëjmë këtë aty ku kemi peshë. Do ishte më mirë nëse kodi do ishte siç ka qenë, ku të ishim në koalicion dhe të kishim kandidatët tanë për këshillat.

Unë mendoj se ka një frymë pozitive nga opozita, ne kemi deklaruar se s’do kemi kandidatët tanë dhe do mbështesim ata të opozitës. Dalja vetë për këshilltarë bashkiakë ka një merak për të parë peshën që kemi si parti. Në rastin konkret kemi një specifikë, veçanti, PD e Foltores nuk kanë mundësi të regjistrohen në zgjedhje Kodi i penalizon. Sa më shumë parti të krijojnë këtë lloj strehe, do favorizojnë koalicionin pavarësisht nëse firmosin a jo. Nëse do bënim një koalicion të përgjithshëm që do fusnim një kandidat për këshilltarë bashkiakë do kishte probleme për renditjen.Do ishte më mirë që PD të mos ishte me PL por me parti të vogla. Por kodi e parashikon që duhet një parti parlamentare”, tha ai.