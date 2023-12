Duhet ta kërkosh dashurinë apo dashuria të të gjejë ty?

Gjetja e një partneri të përshtatshëm romantik është bërë komplekse në shoqërinë bashkëkohore, jo sepse nuk ka mjaftueshëm kandidatë, por sepse ka shumë… Një çështje kryesore në këtë drejtim është se si ne e kërkojmë saktësisht dashurinë. Të qenit shumë serioz dhe i dëshpëruar është kundërproduktive.

Përgjigje të rastësishme

Këtu janë disa përgjigje të rastësishme ndaj thënies: “Nëse ndaloni së kërkuari dashurinë, ajo do të vijë natyrshëm”:

“Kjo thënie sugjeron që thjesht të jetoni jetën tuaj dhe të mos shpenzoni të gjithë energjinë për të kërkuar.”

“Mësoni të jeni të lumtur me veten, përqendrohuni të jeni versioni më i mirë i vetes dhe më e mira do të ndodhë.”

“Sinqerisht, nuk jam dakord. Mendoj se koncepti më i saktë është: mos u përpiqni të krijoni gjëra që nuk janë aty.”

“Mos u përqendroni në gjetjen e personit të duhur, përqendrohuni në të qenit personi i duhur.”

“Njerëzit do të jenë më të interesuar nëse ju nuk ndjeheni të dëshpëruar.”

“Nuk mund të ulesh dhe të presësh që dashuria e jetës tënde të shfaqet papritur me një tortë me çokollatë.”

“Nëse do të ishte e vërtetë, do të kisha shumë opsione deri tani, duke qenë se nuk e kam kërkuar kurrë. Por jo, nuk kam asnjë.”

Të shfaqësh interes, por të kërkosh i/e dëshpëruar

“Nëse në mënyrë eksplicite shkoni në festa për të takuar një partner, do të jeni të dëshpëruar dhe nuk do të takoni askënd. Nëse jetoni jetën tuaj më të mirë, kënaqeni me veten, bëni gjëra argëtuese dhe interesante, rrini aty ku janë njerëzit e tjerë, atëherë njerëzit do të jenë të interesuar për ju.”

Përballja me dilemën e kërkimit të dashurisë kërkon dallimin midis kërkimit të dashurisë dhe interesit për dashurinë. Përkufizimet e fjalorit të “kërkimit” i referohen synimit për të gjetur të vërtetën shpesh të fshehur në një mënyrë të vendosur, të plotë dhe serioze. Përkufizimet e “interesit” zakonisht i referohen aktiviteteve të këndshme që lidhen me dëshirën për të mësuar më shumë. Ajo që qëndron në themel të dëshirës për të gjetur dashurinë nuk është kërkimi zhgënjyes për të vërtetën e fshehur, por dëshira për të mësuar më shumë për partnerin duke shijuar rrugën dhe duke qenë të lumtur me fatin tuaj.