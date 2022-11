“Duam stabilitet në Ballkan”, ministri italian telefonon Kurtin dhe Vuçiçin, i bën thirrje për ulje të tensioneve

Ministri i Punëve të Jashtme të Italisë, Antonio Tajani ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministri e Kosovës Albin Kurti si dhe presidnetin serb Aleksandër Vuçiç.

Në një postim në Twitter Tajani u shpreh se i ka kërkuar të dy liderëve që të bëjnë thirrje palëve që të ulin tensionet dhe të moderohen tonet.

“Fola me presidentin serb Vuçiç dhe kryeministrin e Kosovës Kurti për të riafirmuar përkushtimin tonë të fortë për stabilitetin në Ballkan. I kërkova udhëheqësve që të moderojnë veprimet dhe kundër veprimeve të njëanshme. Italia është një aktor kryesor për paqen”, shkroi ai.

Spoke to Serbian President Vučić and Prime Minister of Kosovo Kurti to reaffirm our strong commitment to stability in the Balkans. I informed @Palazzo_Chigi. We count on their leadership calling for moderation and against unilateral action. Italy is a leading actor for peace. https://t.co/mQ1pxYS37q

