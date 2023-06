“Dua të di të vërtetën”, babai i 23-vjeçarit shqiptar që vdiq tragjikisht në Itali: Më çoni të Samiu…

Një 23-vjeçar shqiptar ka humbur jetën tragjikisht dy ditë më parë në Itali teksa iste duke punuar.

Ngjarja ndodhi në zonën e Brescias. Sami Macukulli u rrëzua nga shtylla e tensionit të lartë dhe nuk mundi të mbijetonte.

“Dua të di të vërtetën për djalin tim. Më çoni të Samiu.”

Janë këto fjalët që babai i Sami Macukullit thotë vazhdimisht. Babai, Ilirjan Macakulli dhe djali i tij, Samiu, kishin një marrëdhënie të veçantë me njëri tjetrin. Për një kohë të gjatë punuan në të njëjtën kompani.

Mëngjesin e së mërkurës, rreth orës 07:00 të mëngjesit, Ilirjani kishte një takim në rrugën Pineda, në hyrje të Falconera me pronarin e kompanisë ku punonte, Saimir Çelën dhe të tjerë kolegë bashkatdhetarë. Mbrëmjen e kaluar, Saimiri i kishte caktuar një takim që të nesërmen të shkonte në Brescia. Baret dhe klientët kishin fshehur gazetat. Sidoqoftë, në zemrën e tij, Ilirjani e kishte kuptuar.

“Shkova jashtë barit, po prisja për të shkuar në Brescia për të kuptuar çfarë kishte ndodhur. Mësova se djali kishte pësuar një aksident, por ishte në spital”, tha ai.

Aty Ilirjani i hipi makinës, i shoqëruar nga të tjerë kolegë dhe punëdhënësi. Me disa makina të ndryshme ata u nisën drejt Brescia-s. Pronari i kompanisë, Saimir Çela, tha se nuk i treguan babait që në fillim për ngjarjen.

“Kishim frikë si do të reagonte. Donim ta mbronim dhe t’i flisnim pak nga pak. Kishim frikë se mos sëmurej dhe pësonte ndonjë sulm në zemër. Sapo të shkonim në Brescia do ta kishim më të lehtë t’ia tregonim”, tregoi ai për La Nuova di Venezia e Mestre.

Këto janë orë të vështira për komunitetin shqiptar në Caorle, por mbi të gjitha, orë me ankth të madh për kolegët dhe miqtë e Samiut dhe babait të tij.

“Samiu ishte djalë i rregullt që mendonte vetëm të punonte. E donte punën që bënte. Zyrtarisht ishte banor në Caorle, por prej dy vitesh punonte larg shtëpisë”, tregoi Saimir Çela, i cili tha se Samiu kishte punuar në këtë kohë në Brescia.

Rrugës për në Lombardi, Saimir Çela nuk udhëtoi me Ilirjanin, për të mos tradhtuar fjalën që i dha se do t’i tregonte gjithçka me të mbërritur në vendin ku humbi jetën Samiu. Pronari i kompanisë tregon edhe informacionet më të rëndësishme të kësaj ngjarje.

“Dëgjova se iu këput litari. Si i bëhet kësaj? Punët në shtyllat elektrike duhet të kenë siguri. Duam të dimë gjithçka rreth kësaj historie. Samiu do të martohej për pak: ai meriton drejtësi”, tha Saimir Çela.

Sami Macukulli po punonte në një shtyllë të tensionit të lartë në Castegnato në provincën e Brescia-s.

Sipas policisë së Chiari-t, dyshimet e para janë që të riut nga Shqipëria i është thyer grepi që siguron litarin. Por vetëm hetimet e thelluara do të thonë me siguri çfarë ka ndodhur.

Macukulli punonte për ‘Coget Impianti’, e cila merret posaçërisht me linjat e tensionit të lartë. Para kësaj kishte qenë në kompaninë Sim Ponteggi, e cila ishte si familje për të. E në fakt, aty kishte edhe babain e tij, Ilirjanin. Pjesa tjetër e familjes jetonin në Shqipëri. Edhe e fejuara e Samiut rrinte në Shqipëri. 23-vjeçari sapo kishte shkuar në Itali e kishte mësuar menjëherë zanatin.

Por prej dy vitesh ai kishte vendosur të punonte vetëm, në zonën e Brescia-s. Ai kishte punuar edhe më herët në këtë zonë dhe nuk e kishte për herë të parë. Çdo dy javë kthehej në Caorle, tek babai i tij dhe kompania për të qenë me miqtë, familjen dhe pronarët, të cilët ende e konsideronin si punëtorin e tyre.

Por të martën e 13 qershorit, të gjithë janë me lot në sy. Drejt Brescia-s pas kësaj ngjarje shkoi edhe daja i Samiut, Sali Xhemallallari. Ishte ai që mori guximin dhe i tha të vërtetën kunatit, Ilirjanit. Një dhimbje e dyfishtë.

“Jemi të shokuar. Të shtunave vinte këtu me ne. Vinte çdo dy javë. Erdhi 5 vite më parë, kur ishte fëmijë. Ishte me të vërtetë i mirë, simpatik, i sjellshëm dhe me një buzëqeshje të shkëlqyer. Mbi të gjitha i zgjuar. Ai i kishte bërë vend vetes duke punuar fort. Më vonë zgjodhi të largohej, për të fituar më shumë dhe për të kursuar disa para mënjanë. Ishte i lumtur. Nuk ka fjalë që ta shpjegojnë këtë ngjarje”, tha daja i tij.

Për ngjarjen ka reaguar edhe kryetari i Caorle-s Marco Sarto dhe prefekti i Venecias, Michele di Bari, të cilët i kanë shprehur ngushëllime familjes./Albeu.com./