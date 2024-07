Drejtoria e Burgjeve miraton lejen 5 ditore për Belerin, do të kryejë betimin si eurodeputet në Strasburg

Drejtoria e Burgjeve ka miratuar lejen që ish-kryebashkiaku i Himarës, Fredi Beleri, njëkohësisht eurodeputet i Greqisë në Parlamentin Europian, të dalë nga qelia e burgut. Sipas raportimeve leja për Fredi Belerin do të jetë 5 ditore, ndërsa mësohet se ddo të nisë nga e hëna në orën 10:00. Gjithashtu bëhet me dije se Drejtoria e Burgjeve ka marrë masat e caktuara për shoqërimin e tij drejt Strasburgut, ku do të kryejë betimin si eurodeputet, dhe do të marrë pjesë në mbledhjen e PE.

Beleri është një nga eurodeputetët e “Demokracia e Re”, partisë së kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, në Parlamentin Europian, pjesë e grupimit të EPP-së. Beleri, do të qëndrojë në burg deri në tetor, pas vendimit të Gjykatës së Apelit të Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit në Shqipëri, e cila gjykoi çështjen e tij në shkallë të dytë në Tiranë. Gjykata vendosi të lërë në fuqi dënimin fillestar prej 24 muajsh. Ai u dënua si në shkallë të parë ashtu edhe në shkallë të dytë për korrupsion aktiv. Nëse vendimi i apelit ia ul dënimin në 20 muaj ose më pak, atëherë ai do të lirohej menjëherë.

Ndërkohë më 5 korrik Beleri u shkarkua edhe si kryebashkiak i zgjedhur i Himarës, pasi KQZ vendosi t’i heqë mandatin. Atë ditë, Beleri, i pranishëm në mbledhje, por dhe mbrojtësit e tij, mbështetën idenë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të shprehej për këtë rast, pa një vendim të Qeverisë që e shkarkonte atë nga detyra. Por sipas kreut të KQZ, Ilirjan Celibashi, vendimi mbështetej në të ashtuquajturin Ligj të Dekriminalizimit. Me urgjencë, Qeveria kërkoi më pas shpalljen e zgjedhjeve të reja në Himarë, nga presidenti, i cili po ashtu me shpejtesi dekretoi 4 gushtin si ditën e votimit.