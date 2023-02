Drejtoresha e autoritetit tatimor të Kievit akuzohet për mashtrim miliona dollarësh

Gruaja që drejton autoritetin tatimor të Kievit është akuzuar për një mashtrim miliona dollarësh pas një bastisjeje në një nga katër shtëpitë e saj, ndërsa fushata e Volodymyr Zelenskyt kundër korrupsionit shtetëror në Ukrainë vazhdon.

Zhvillimi erdhi ndërsa presidenti i Ukrainës përgatitet për një takim të premten me zyrtarë të lartë të BE-së për të diskutuar anëtarësimin e mundshëm në bllokun e 27 vendeve anëtare.

Byroja shtetërore e hetimit e Ukrainës (SBI) tha se ushtruesja e detyrës së kreut të inspektoratit, kishte abuzuar me “pushtetin dhe pozicionin e saj zyrtar” së bashku me anëtarët e tjerë të autoritetit.

Hetuesit pretenduan se stili i jetesës së gruas nuk përputhej me të ardhurat e deklaruara si drejtuese e zyrës kryesore të taksave të kryeqytetit. Thuhet se ajo zotëron tre apartamente në qytet me një vlerë totale prej 1 milion dollarë (811,640 £), një shtëpi afër Kievit me vlerë rreth 200,000 dollarë dhe dy makina me vlerë rreth 150,000 dollarë.

Shoferi i saj u zbulua se kishte një makinë 100,000 dollarë të regjistruar në emrin e tij, megjithëse “të ardhurat e burrit në vitet e fundit nuk ishin më shumë se 8,000 dollarë”, pretendoi SBI.

Gjatë një bastisjeje në shtëpinë e gruas, hetuesit gjetën 158,000 dollarë, 530,000 hrynvia ukrainase (11,647 £) dhe 2,200 euro (1,944 £) në para të gatshme dhe një sërë bizhuterish të shtrenjta, veshje të markave të stilistëve dhe orë ari./Albeu.com/