“Drejt hënës dhe përtej saj”, NASA lëshon raketën Artemis

Misioni historik Artemis i NASA-s u nis në orët e para të mëngjesit të së mërkurës pas muajsh pritjeje. Eventi historik do të dërgojë një anije kozmike pa ekuipazh rreth Hënës, duke i hapur rrugën NASA-s për të kthyer astronautët në sipërfaqen hënore për herë të parë në gjysmë shekulli.

Raketa, 98 metra e gjatë, Sistemi i Nisjes Hapësinore, ose SLS, ndezi motorët në orën 1:47 të mëngjesit ET.

Në majë të raketës është anija kozmike Orion, një kapsulë që u shkëput nga raketa pasi arriti në hapësirë. Orion është projektuar për të transportuar njerëz, por pasagjerët e tij për këtë mision provë janë të shumëllojshmërisë së pajetë, duke përfshirë disa manekinë që mbledhin të dhëna jetike për të ndihmuar ekuipazhet e ardhshme të gjalla.

Raketa SLS dogji miliona paund karburant përpara se disa pjesë të raketës të fillonin të shkëputeshin dhe Orioni tani po fluturon në orbitë me vetëm një motor të madh. Ky motor do të lëshojë dy djegie të fuqishme gjatë dy orëve të ardhshme për ta vendosur anijen kozmike në trajektoren drejt Hënës.

Më pas, rreth dy orë pas ngritjes, motori i raketës gjithashtu do të bjerë dhe Orioni do të lihet të fluturojë lirshëm për pjesën e mbetur të udhëtimit të tij. Orion pritet të kalojë afërsisht 1.3 milionë milje duke marrë një rrugë që do ta çojë atë më larg se çdo anije tjetër kozmike e projektuar për fluturimin njerëzor ka udhëtuar, sipas NASA-s .