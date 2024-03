Drama e divorcit para syve të vajzës/ Princ Leka dhe Elia dalin në gazetën zviceriane

Pas mediave britanike dhe ato amerikane, drama e divorcit të Princ Lekës dhe Elia Zaharias, ka mbërritur edhe në titujt e gazetave zviceriane.

Video-skandali i dalë nga një divorc mbretëror, vret shumë veshin e kujdo që e dëgjon.

“Para syve të së bijës, përshkallëzohet drama e divorcit, ku përfshihen Leka dhe Elia nga Shqipëria”, ky është titulli i Blick.ch, sipas gazetës zvicerane “Le Canton 27″.

“Drama e divorcit në familjen mbretërore shqiptare. Në janar, Princi Leka dhe Princesha Elia njoftuan se po ndaheshin. Në atë kohë flitej ende për respekt të ndërsjellë dhe kujdes të përbashkët për vajzën e tyre. Tani ka shumë pak nga kjo për t’u ndjerë…”, shkruan fillimisht gazeta zvicerane Blick.ch.

Shkrimi i gazetës zviceriane:

Përralla kthehet në makth

Fatkeqësisht, në rastin e çiftit princëror shqiptar nuk ndodh kështu, përralla ka marrë fund dhe ata të dy tashmë po shkruajnë më shumë një dramë me historinë e tyre. Në fillim të vitit, në faqen në Instagram të familjes mbretërore u njoftua fundi i martesës me këto fjalë: “Duke qenë se martesa kishte humbur funksionin e saj, ata panë një mënyrë për ta zgjidhur atë në mënyrë miqësore duke nisur procedurat e nevojshme ligjore. Pavarësisht besimit në institucionin e familjes, Princi Leka II mendon se vlerat e respektit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë përbëjnë bazën e marrëdhënies në vazhdimësinë e saj, motivi i së cilës do të jetë rritja dhe edukimi”.

Më pas nuk pati deklarata të tjera. Në atë kohë, Elia shprehu gjithashtu trishtimin e saj për fundin e martesës së saj në Instagram, llogaria e saj tani është private. A ka të bëjë kjo me situatën aktuale?

Drama e divorcit përshkallëzohet

Vështirë se mund të flitet për respekt të ndërsjellë në këtë moment. Kur Leka donte të merrte vajzën e tij Geraldinën nga Elia, shpërtheu një debat dhe ai u përshkallëzua. Ndërkohë Princ Leka ka filmuar një video e cila në fakt kishte për qëllim vetëm që policia të provonte ushtrimin e dhunës nga Elia dhe babai i saj ndaj tij. Nuk ishte planifikuar që regjistrimet të arrinin tek publiku dhe mediat, shkruan gazeta zviceriane. Leka pretendon se Gjergji e ka kërcënuar me shkop druri dhe se Elia i ka hedhur sende të forta. Ish-bashkëshortja e princit i mohon këto akuza dhe thotë nga ana e saj se Leka ka goditur të atin. Vetëm ata që janë të përfshirë e dinë se çfarë është e vërtetë. Në videon e zbuluar të 41-vjeçares më në fund mund të shihni se si Elia përpiqet t’i heqë celularin nga dora dhe më pas shpërthen një sherr. Leka largohet përfundimisht nga shtëpia në Tiranë, ende me telefonin në dorë.

Vajza Geraldina është ajo që vuan

Tragjedia e çështjes: I gjithë debati ndodhi përballë Geraldinës 3-vjeçare, princesha e vogël potencialisht mund të pësojë dëmin më të madh emocional.

Tashmë të dyja palët kanë aplikuar për urdhër mbrojtje të menjëhershme nga policia ndaj tjetrës, shkruan “Bild”. Gjykata shqiptare tashmë ka publikuar një deklaratë në lidhje me ngjarjen në Facebook dhe shprehet shumë e pakënaqur për publikimin e videos.

“Gjykata Mbretërore shpreh zhgënjimin e saj të thellë me autoritetet e zbatimit të ligjit, të cilët dyshojmë se kanë shkelur të drejtën e anonimitetit duke shpërndarë video të palëve të treta”, citon ne fund gazeta zvcerane Blick.ch duke shtuar se “Oborri Mbretëror” kërkon gjithashtu ndërhyrjen e policisë dhe organeve të tjera përkatëse për të hequr këto pamje nga rrjetet sociale dhe media”.