“Dosja” Haaland! Ku do të shkojë norvegjezi

Të gjithë duan të përfshijnë Erling Haland në skuadrën e tyre. Nuk ka asnjë skuadër të nivelit të lartë që nuk ka zbuluar se qëllimi numër një për sezonin e ardhshëm është lojtari norvegjez.

Në fund të fundit, objektivat e tij të larta, mënyra se si luan, kjo energji që transmeton në çdo ndeshje dhe zgjedhja për t’u larguar (75 milionë euro) në fund të këtij sezoni, e kanë bërë atë të kërkuar në merkaton e verës.

Këtë e përforcon edhe fakti që e gjithë bota e futbollit e di se Kilian Mbappe, është tashmë i përkushtuar ndaj Real Madridit. Ndaj të gjithë po luftojnë për futbollistin që i përket ende Borussia Dortmundit.

Në shtatë ditët e fundit është bërë e ditur (dhe asnjë klub nuk e ka mohuar) se Haland është prioritet për Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City, Chelsea dhe Barcelona, ​​ndërsa Real Madrid është i prirur për të nënshkruar me Real Madridin.

MARCA spanjolle, megjithatë, me numrin e saj aktual, analizon të dhënat rreth çështjes Haland.

Haaland: “Dortmundi po më shtyn të marr një vendim”

Çdo ditë në sipërfaqe del një thashethem. Në Angli theksojnë se ai tashmë e ka vendosur Real Madridin, pavarësisht nga e kaluara e babait në City. Disa orë më vonë vlerësohet se ai kërkoi të bënte durim për një vit, gjë që duket e vështirë kur skuadra e tij pushoi së ëndërruari për titullin e Bundesligës dhe Champions League.

Problemet shëndetësore të përfaqësuesit të tij, Mino Raiola, kanë paralizuar të gjitha lëvizjet që do të zhvilloheshin në janar. Gjithashtu, siç theksohet nga Gjermania, vetë Haland ka udhëtuar drejt Monakos për t’u takuar me agjentin e tij dhe për të studiuar të gjitha alternativat. Borussia Dortmund dëshironte të dinte qëllimet e tij për të planifikuar të ardhmen e saj, por tani për tani kjo e panjohur mbetet në tavolinë.

Çfarë mendon Real Madridi për Haland?

Reali është ende i interesuar për Haland. Ai nuk ka hedhur asnjë peshqir… Problemi me të cilin përballen drejtuesit e Real Madridit është se me ardhjen e Mbape dhe norvegjezit, kostoja e pagave të skuadrës do të rritet shumë. Është e vërtetë që Bale, Isco dhe Marcelo do të largohen nga klubi më 30 qershor, por fitimet e të treve nuk arrijnë në 100 milionë euro, gjë që mund të kushtojë praninë e njëkohshme të dy sulmuesve kryesorë europianë në listën e Realit

Nëse ka një pozicion në të cilin Real Madridi “çalë” për momentin, ai është sulmi. Francezi është i vetëm, siç duket edhe nga fakti se as Jovic e as Mariano nuk numërohen nga Ancelotti.

Si rezultat, Real Madrid synon të presë një sezon tjetër para se Haland dhe Borussia Dortmund të përfundojnë marrëdhënien e tyre, diçka e ngjashme me atë që ndodhi vite më parë me Ronaldinhon, megjithëse braziliani përfundoi duke nënshkruar për Barcelonën. Drejtuesit e klubit gjerman pranuan se skuadra madrilene është një nga skuadrat që kanë pyetur për norvegjezin. Marrëdhënia është e shkëlqyer dhe nuk përjashtohet një marrëveshje trepalëshe, por tundimet në formën e ofertave nga grupe të tjera do të shumohen, sidomos nga Parisi.

Ndërkohë, Barcelona është ende duke pritur në qoshe. Sipas MARCA, Joan Laporta është vërtet i fiksuar pas nënshkrimit të Haland, kryesisht për shkak se Real Madridi nuk guxon ta bëjë këtë ende. Presidenti i Barçës e di se nëse Mbappe dhe norvegjezi i bashkohen një ekipi, do të ishin të pandalshëm. Ai gjithashtu vlerëson se me marrëveshjet e reja që do të nënshkruhen, Barcelona do të mund të konkurrojë financiarisht, çdo ofertë tjetër nga klubet e mëdha evropiane.

Topi hidhet jashtë loje. Seriali vazhdon, por zgjidhja duhet të vijë shumë shpejt, pasi shumë ekipe ëndërrojnë të nënshkruajnë me Haland. /albeu.com/