DOSJA/ Grushti që nxiti masakrën, nga telefonata dhe vrasja e Pjerin Xhuvanit, si ndodhi gjithçka në Elbasan (VIDEO)

Gjatë ditëve të fundit ka dalë në media videoja nga momenti i vrasjes së Pjerin Xhuvanit pak ditë para zgjedhjeve të përgjitshme të 21 prillit 2021, ngjarje për të cilën akuzohet drejtpërdrejt ish-efektivi i RENEA-s Arbër Paplekaj, si edhe personat që e shoqëronin atë, vetë Xhuvanin dhe disa policë që ishin në detyrë në atë moment në vendin e ngjarjes.

ABC ka siguruar dosjen hetimore të kësaj ngjarjeje të rëndë, ku zbardhet edhe dinamika që çoi në përleshjen e armatosur, e cila përfundoi me një të vrarë dhe dhe katër të plagosur. Mes të plagosurve ishte edhe punonjësja e forcave të rendit, Xhensila Sota.

Sipas dosjes në fjalë, gjithçka nisi në orën 13:58 minuta kur në sallën operative të Policisë së Elbasanit mbërriti një telefonatë nga një person i identifikuar si Arjan Hoxha. Ky i fundit ishte prezantuar si përgjegjës i grupit për mbrojtjen e votës në Shtabin Elektoral të PD-së dhe njoftoi për prezencën e një makine, e cila shpërndante para në këmbim të votës në lagjen “5 Maji” në Elbasan.

Pasi u mor njoftimi, në vendin e ngjarjes mbërrijnë të parët dy zv.drejtorët e Policisë së Elbasanit, Albert Nushi dhe Nikollaq Palla, të cilët vihen në kontakt me një grup personash që gjendeshin aty, mes tyre edhe Arbër Paplekaj.

Personi në makinë që dyshohej se shpërndante para u identifikua si Mehmet Greca.

Gjatë diskutimeve mes tyre dhe debatit të tensionuar, në vendin e ngjarjes mbërrijnë edhe persona të tjerë në mbështetje të Grecës, mes tyre edhe Gentjan Sharra, subjekt i dosjes “Plumbi i Artë”, Kelmend Xhaferri, Pjerin Xhuvani dhe Eldjon Bodinaku.

Në këtë moment, njëri prej personave që shoqëronte Xhuvanin ka filluar të filmojë përsonat që gjendeshin nga krahu i grupit të Arbër Paplekajt. Bëhet fjalë për Ejon Demushin, i cili nxorri celularin dhe po filmonte çfarë po ndodhte aty.

Sipas prokurorisë, në këtë moment, Eldjon Bodinaku ka shkuar dhe ka goditur me grusht Erjon Demushin duke ndezur gjakrat, gjë që bëri që personat e pranishëm të nxirrnin armët dhe të qëllonin, përleshje e cila përfundoi me vrasjen e Pjerin Xhuvanit dhe plagosjen e Bodinakut nga ana e mbështetësve të PS-së, si edhe plagosjen e Emiljan Prengës dhe Pavlo Vuksanit nga ana e demokratëve.

E plagosur mbeti edhe punonjësja e policisë, Xhensila Sota.

Në lidhje me ngjarjen në fjalë, krahas Arbër Paplekajt që akuzohet se qëlloi Pjerin Xhuvanin akuzohen edhe një numër i madh punonjësish policie, mes tyre edhe dy ish-zv.drejtorët Albert Nushi dhe Nikollaq Palla.

Sipas dosjes në fjalë, prokuroria akuzon Paplekajn për vrasjen e Xhuvanit dhe plagosjen e polices, Emiljan Prengës dhe Eldjon Bodinakut, ndërsa nuk dihet ende se kush qëlloi nga krahu i mbështetësve të PS-së dhe kush plagosi Pavlo Vuksanin.

Më tej, dosja e prokurorisë vijon:

Nga ana punonjesve te policise nuk eshte•vazhduar me tej me shoqerimin e shtetasit Mehmet Greca. Nga hetimi rezulton se ne kete moment ne vengjarje kane shkuar mjetet, tip Land Rover me targa AA 040 NJ!nga i cili ka zbritur shtetasi Mario <;ela, mjeti i ma’fkes Mercedes Benz GL me targl!{ AAOOl MN nga i cili ka zbritur shtetasi Marsel Ro.ka, mjeti i markes mercedez beniz me targa ABOlOÇ nga i cili ka zbritur shtetasi Kelmend Xhaferri dhe nje shtetas me kapele dhe syze me veshje ne ngjyre jeshile me lara si ushtarake, mjeti me targe AB 161 00 nga i cili kane zbritur shtetasit Gentjan Sbarra dhe Erald Laska. Po keshtu ne krye te rrugices e cila te con te parkirni privat Myrto me drejtim levizje nga parkim i:Myrto per ne rrugen Lef Nosi ka ndaluar mjeti tip Benz me targa AA119 YU nga i cili ka zbritur viktima Pjerin Xhuvani dhe shtetasit Eldjon Bodinaku (dhenderi i Pjerin’ Xhuvanit) dhe shtetasi Luan Tabakn, pas ketij mjeti eshte ndaluar mjeti me targa AA035 AG i cili drejtohej nga shtetasi Klajdi Beqiri.

Nga provat rezulton se ne momentin kur shtetasi Eldjon Bodinaku ka qene duke u afruar ne afersi te vendit ku ndodheshin shtetasi Mehmet Greca se bashku me dy te pandehurit Albert Nushi dhe Nikollaq Palla dhe te pandehurin Arber Papleka ka vene re shtetasin Erjon Demushi i cili po filmote me nje aparat telefoni celulare qe nga hetimi rezulton te jete i shtetasit Arjan Hoxha. Shtetasi Eltjon Bodinaku per kete shkak eshte konliktuar me shtetasin Erjon Demushi duke e goditur me grushte ne fytyre.

Ne kete mment shtetasi. Erjon..Dem. shi ka tentuar’ te kunderpergjigjet ndaj shtetasit Eltjon Bodinaku por mes tyre kane hyre persona te tjere dhe ne kete moment i pandehuri Arber Paplekaj duke pare kete skene me shpejtet:i shkeputet nga vendi ku ai po qendronte ne trotuarin e rruges dhe afrohet ne drejtim te shtetasve Pjerin Xhuvani, Luan Tabaku dhe Eldjon Bodinaku te cilet ishin duke u shtyre dhe share me shtetasin Erjon Demushi dhe personat e tjere.

I pandehuri Arber Paplekaj rezulton te jete kapur me duar me shtetasin Luan Tabaku dhe me pas i eshte afruar viktima Pjerin Xhuvani i cili eshte futur mes personave dhe ka filluar te shtyje me duar të pandehurin Arber Paplekaj, pas shtetasit Pjerin Xhuvani jane afruar dhe shtetasit Kelmend Xhaferri dhe shtetasi Elton Bodinaku te cilet se bashku kane shkuar ne drejtim le te pandehurit Arber Paplekaj i cili me shpejtesi ështe terhequr duke levizur mbrapsht ne drejtimin perendimor.

Nga provat e administruara rezulton se shletasi Pjerin Xhuvani ne momentin qe ka shtyre ne drejtim te shtetasit Arber Paplekaj kur ai ishle i kapur me duar me shtetasin Luan Tabaku kthehet nga pas ku dhe ishte trupa e punohjesve te policise te forcave te posacme Shqiponja te cilet duke pare konfliktin kane britur me iniciative nga furgoni i policies dhe vendos doren njerit prej punonjesve le policise le forcave te posacme duke i ndaluar.

Pas ketij momenti ata nuk kane vazhduar te nderhyjne dhe as te levizin por kane qendruar ne vend. Ne vengjarje prane personave qe debatonin me fjale fyest; dhe shtyheshin me njeri rjeterin kane qene dhe punonjes te policise te cilat kane qene shume prane tyre dhe nuk kane nderhyre me qellim neutralizmin e situates dhe per te shoqeruar personat qe konfliktoheshin.

I pandehuri Arber Paplekaj ne momentin qe shtyhet dhe shahet nga personat e lartepennendur terhiqet prapa dhe i ndodhur ne kete situate nxjerre annen e zjarrit pistolete te cile e mbante ne nje cante krahaqafe me te cilen qellon ne drejtim te personave te cilet po e shtynin.

Si pasoje e qitjes me arme zjarri nga i pandehuri Arber Paplekaj ka gjetur vdekjen shtetasi Pjerin Xhuvani, dhe eshte plagosur shtetasja Xhensila Sota kjo e provuar ne baze te akteve te ekspertimit balistik krahasuese nga te cilet rezulton se plumbat e e nxjerre nga trupi ·i·viklimes Pjerin Xhuvani dhe te demtuares Xhensila Sota jane qitur nga arma me te cilen ka qelluar i pandehuri Arber Papleka.

Po keshtu nga hetimi dhe provat e administruara duke patur parasyh pozicionin e te demtuarve si dhe te pandehurit Arber Papleka ne momentin që ka qelluar me arme zjarri si dhe aktet e ekspertimit balistik dhe mjeko ligjor si pasojee e qitjes me arme zjarri nga i pandehuri Arber Paplekaj jane plagosur dhe shtetasit Eldion Bodinaku, Emiljan Prenga.

Ajo që mbetet mister në të gjithë këtë hetim është se prokuroria ka zbardhur se kush vrau Pjerin Xhuvanin dhe kush plagosi Bodinakun, Prengën dhe policen Sota, por nuk ka identifikuar se kush qëlloi tjetër me armë në vendin e ngjarjes dhe kush është personi që plagosi Pavlo Vuksanin.

Ja çfarë thuhet në dosje:

Nga provat e grumbullura gjate hetimit te ktij procedimi penal rezulton se ne krahun lindor te rruges kryesore i cili perkon thuajse perballe vendil qe ishle pozicionuar Arber Paplekaj eshte qelluar me dy arme te ndryslµne nga persona ende le paidentifikuar le cilet kane qene ne vendngjarje dhe ishin pjese e dy grupimeve perkrahes le partive. /abcnews.al