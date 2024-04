Dosja “5D”/ Belind Këlliçi: SPAK të gjejë ku kanë shkuar paratë e qytetarëve

Gjatë një interviste në emisionin “7pa5”, Belind Këlliçi, ka folur lidhur me dosjen “5D”, ku punonjësit e kompanisë “5D”, janë zbuluar përgjime duke deklaruar se lidhur me këtë çështje, janë edhe 26 persona të tjerë nën hetim.

Gjithashtu, Këlliçi shprehet se është kompania e cila quhet 5 drejtorët, e themeluar në vitin 2016, pasi Veliaj mori mandatin e parë të bashkisë Tiranë.

Kjo tregon dhe mentalitetin që kanë pasur qëkur kanë hyrë, për t’u pasuruar në kurriz të shqiptarëve

Këlliçi: “Janë 26 persona nën hetim. Ka qenë një zinxhir i tërë i bashkisë Tiranë që ka funksionuar në kuadër të 5D. 5D është kompania e cila quhet 5 drejtorët, e themeluar në vitin 2016 pasi Veliaj mori mandatin e parë të bashkisë Tiranë. Kjo tregon dhe mentalitetin që kanë pasur qëkur kanë hyrë, për t’u pasuruar në kurriz të shqiptarëve. Është një kompani që ka ndërruar dy herë emrin. Këta merrin tenderat e bashkisë duke qenë vetë anëtarë të komisionit të vlerësimit të ofertave, duke qenë vetë dhe titullarë të institucioneve. Kemi të bëjmë 100% me vjedhjen e parave publike”.

Ai thotë se SPAK ka bërë një punë të mirë, por sipas Këlliçit duhet të shkohet te përgjegjësi.

Këlliçi: “Është bërë një punë e mirë, por nëse nuk shkohet në krye…Erion Veliaj është personi përgjegjës. Është e faktuar, e thonë punonjësit e kompanisë 5D. Janë zbuluar përgjime ku del që një punonjëse i thotë punonjëses tjetër “ky hoteli në Durrës është i lali Erit”. Nuk kemi të bëjmë me një tender, kemi të bëjmë me të paktën 30 mln euro. Po të ishte një rast mund të dilte Veliaj dhe të thoshte “këta janë të korruptuar s’di gjë”.

Sa u përket heimeve, Këlliçi kërkon që SPAK të gjejë ku kanë shkuar paratë.

Këlliçi: “Problemi që kam me SPAK është nuk i shkohet deri në fund çështjeve, e dyta nuk i shkohet deri në fund parave. Ne duhet të kuptojmë ku janë paratë, ku kanë shkuar. Unë kam ndërhyrë në rastin e inceneratorit të Tiranës, duke e ndihmuar organin e akuzës. Kam kërkuar që këto para t’i kthehen buxhetit të shtetit sepse janë paratë e qytetarëve. Arben Ahmetaj ka thënë që pronari faktik i inceneratorit të Tiranës është Erion Veliaj. Akuzat nuk vijnë vetëm nga opozita, vijnë edhe nga radhët e tyre. Po të shikoni si kanë operuar këta që vitet që kanë pasur mundësi të vjedhin flitet për shuma marramendëse. Kanë harxhuar 1.6 mln euro për udhëtime, mbaj përgjegjësi të plotë për këto që po them. Pushime në Dubai, Venecia, në qytetet e botës dhe i kanë bërë me paratë e qytetarëve. Mua pak më intereson pjesa penale, mua më interesojnë paratë. Të pakëtn SPAK duhet të thoshte ku kanë shkuar. E vetmja mundësi që Veliaj ka është të shantazhoijë Edi Ramën sepse ai di shumë zullume dhe zullumet i kanë bërë baskë. Vetëm kështu mund t’i shpëtojë drejtësisë. E rëndësishme është që të gjendjen ku kanë shkuar paratë dhe të shkojnë në buxhetin e shtetit”.