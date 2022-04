Dorëzim i ushtarëve ukrainas në Mariupol? Batalioni ukrainas e mohon kategorikisht (VIDEO)

Gjatë natës janë publikuar pamje që supozohet se tregonin një numër të madh ushtarësh ukrainas të dorëzuar në Mariupol.

Rusia pretendon se ishin anëtarë të Batalionit 503 të Marinsave dhe ishin dorëzuar masivisht në qytetin jurg që është përballur me bombardime të pamëshirshme.

First major surrender of Ukrainian forces in Mariupol, reportedly 267 marines. pic.twitter.com/w5c5U3j4zG

Ky pretendim tani është mohuar nga forcat e armatosura të Ukrainës.

Ukraine’s 503rd Marine Battalion officially denies the Russian allegation saying its marines have surrendered en masse to Russia in Mariupol. pic.twitter.com/jPWvxgK5ei

