Dorëheqja e Boris Johnson, më 5 shtator shpallet pasardhësi i kryeministrit britanik

Partia Konservatore do të shpallë pasardhësin e kryeministrit britanik Boris Johnson më 5 shtator, bazuar në rregulloren, e cila u shpall sonte nga i ashtuquajturi “Komisioni 1922”.

Kandidatët do të kenë vetëm një ditë (nesër) për të paraqitur nominimet e tyre, ndërsa votimi do të fillojë të mërkurë.

Secili kandidat duhet së pari të sigurojë mbështetjen e të paktën 20 deputetëve.

Deri më sot, 11 zyrtarë të partisë kanë njoftuar se do të kandidojnë për kryesinë e saj.

Janë njëmbëdhjetë kandidatët për të pasuar Boris Johnson

Kush janë “favoritët”

Një nga favoritët e mëdhenj është sekretarja e Jashtme Liz Truss e cila ka shërbyer si drejtuese e një numri ministrish, përfshirë Tregtinë dhe Drejtësinë.

Truss tha sot se do të ulë taksat dhe do mbaj një linjë të ashpër kundër presidentit rus Vladimir Putin.

“Nën udhëheqjen time, unë do të filloj uljen e taksave që nga dita e parë për të ndërmarrë veprime të menjëhershme për të ndihmuar njerëzit me koston e jetesës”, tha ajo në një artikull në gazetën Daily Telegraph.

Ben Wallace është zgjedhja më e popullarizuar mes anëtarëve të partisë sipas një sondazhi të Conservative Home, tha se nuk do të qëndronte, ish-ministri i financave Rishi Sunak dhe sekretarja e jashtme Liz Truss janë shfaqur si dy favoritët e hershëm, siç shkruan shtypi britanik.

Por çfarë do të thotë largimi i Johnson për Ukrainën

Dorëheqja e Boris Johnson do të shkaktojë shqetësim dhe spekulime të konsiderueshme në Ukrainë, ku ai shihet gjerësisht si një nga mbështetësit më të palëkundur të vendit. Nën udhëheqjen e Johnson, Mbretëria e Bashkuar ka udhëhequr rrugën në armatosjen e Ukrainës dhe aktualisht renditet si furnizuesi i dytë më i madh i armëve pas Shteteve të Bashkuara.

Në një kohë kur liderët e tjerë perëndimorë kanë theksuar nevojën për kujdes dhe kompromis, kryeministri britanik në largim ka qenë gjithashtu i hapur në dënimin e Putinit dhe angazhimin për fitoren e Ukrainës.

Dy vizita të profilit të lartë gjatë kohës së luftës e kanë konsoliduar më tej statusin e tij si politikani i huaj më popullor në Ukrainë.

Shumë në Kiev tani do të pyesin se si largimi i Johnson mund të ndikojë në mbështetjen britanike për Ukrainën.

Përgjigja është se nuk ka gjasa të ketë ndonjë ndryshim të madh në politikën e

Mbretërisë së Bashkuar për Ukrainën, pavarësisht se kush do të marrë postin e kryeministrit të ardhshëm të vendit.

Gara për të zëvendësuar Johnson pritet të jetë e vështirë, por nevoja për të ruajtur mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar për Ukrainën duket se është një nga çështjet e pakta që do të bashkojë të gjithë kandidatët.

Sondazhet tregojnë vazhdimisht mbështetjen dërrmuese të publikut britanik për pozicionin aktual të qeverisë për Ukrainën, me mbështetjen që vjen nga linjat partiake. Kundërshtimi i fortë i Johnson ndaj pushtimit rus ka qenë një nga politikat e tij më të njohura dhe konsiderohet gjerësisht në përputhje me vlerat britanike dhe interesat britanike.

Ukraina nuk ka frikë nga largimi i Johnson. Megjithatë, ukrainasve me siguri do t’u mungojë nxitja e tij karizmatike në skenën ndërkombëtare, e cila do të jetë pothuajse e pamundur të zëvendësohet.