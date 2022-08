Dollari vijon rritjen, euro-s i ulet vlera, ja me sa lekë këmbehet ditën e sotme

Dollari amerikan ka vijuar rritjen, ku sipas kursit të këmbimit lokal këtë të diel blihet me 116.7 lekë dhe shitet me 118.1 lekë.

Sakaq monedha evropiane vijon të mbetet në pozita të dobëta. Ajo blihet me 116.8 lekë dhe shitet me 117.6 lekë.

Paundi britanik ka shënuar një rënie të lehtë të vlerës mëngjesin e sotëm, ku në tregun valutor blihet me 136.5 lekë dhe shitet me 138.5 lekë.

Franga zvicerane ka regjistruar një rritje të ndjeshme të vlerës pasi në raport me javën e shkuar është blerë sot me 120.4 lekë dhe është shitur me 121.6 lekë referuar tregut të brendshëm valutor./albeu.com