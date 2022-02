“Doli më i fortë seç e kishim menduar”, Spiropali – Berishës: Po i bini derës tonë të dëgjojë brava juaj

Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali i është përgjigjur ng foltorja e Kuvendit ish-kryeministrit Sali Berisha .

Spiropali iu drejtua Berishës duke i thënë se ai i bini derës së mazhorancës që të dëgjojë brava juaj.

“Po i bini derës tonë që të dëgjojë brava juaj. Dera jonë nuk trembet dhe siç duket as brava juaj nuk shembet. Doli pak më e fortë seç e kishit menduar. Në 7 mars biri juaj politik do dalë të thotë se bandat e Saliut, Metës dhe Ramës vodhën këto zgjedhje po beteja sapo ka filluar, është besoj e kotë që ju ti paraprini. Lëre të bëjë fjalimin tij kur të vijë biri politik sepse ngjan si dy pika uji. Të paktën ndryshoni ju se ai nuk ndryshon, ai ka dëgjuar kasetën tuaj.

Meqë në zgjedhjet e pjesshme jeni ndër në shtëpi të ndryshme, ‘e moj kasolle ku na mblodhe’. Jeni mbledhur të gjithë nga sovranistët qesharakë te anti-komunistët e thekur, te komunistët, te luftëtarët kundër Rusisë jeni mbledhur në këtë kasolle dhe vini këtu dhe komunikoni problemet që keni me njëri tjetrin, jo të shqiptarët. Se shqiptarët ua kanë dhënë përgjigjen me votë.

Puna është që ato shifrat e krimit dhe ato ëndrrat me narko-qeveri nuk ua bazojnë kund as partnerët që keni probleme, as në një raport. Ky nuk është një vend i krimit, por një vend që patjetër ka problemet e veta por që ka vendosur që drejtësinë ta ndryshojë radikalisht”, tha Spiropali./albeu.com