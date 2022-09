“Doja ta shihja me sytë e mi se kishte vdekur”, 28 vjeçari sulmoi arkivolin e mbretëreshës Elisabeth, befason hetuesit

Burri i cili u arrestua pasi rrëmbeu flamurin Royal Standard të mbështjellë mbi arkivolin e Mbretëreshës, ka deklaruar se e bëri këtë sepse “ai nuk besonte se ajo kishte vdekur”.

Muhammad Khan, 28 vjeç, gjithashtu ‘planifikoi të shkelte në rezidencat mbretërore’ duke përfshirë Pallatin Buckingham.

Ai dyshohet se do t’u shkruante anëtarëve të familjes mbretërore dhe nëse nuk do të merrte përgjigje, ai kishte planifikuar të përpiqej të shkonte dhe të fliste vetë me Mbretëreshën.

Kur 28-vjeçari u pyet se çfarë do të bënte nëse do të ishte i pasuksesshëm, ai zbuloi në gjykatë se do të vazhdonte të shkelte në pallatin mbretëror për sa kohë që ishte gjallë.

Gjykata doli në përfundimin se ai vuante nga iluzionet dhe beson se mbreti Charles ka diçka të bëjë me vdekjen e Mbretëreshës.

Furnizimi i drejtpërdrejtë i cili tregonte mijëra vajtues që po kalonin nëpër Westminster Hall u ndërpre për një kohë të shkurtër pasi burri u përplas në tokë nga oficerët e policisë.

Khan u arrestua në vendngjarje dhe u paraqit sot në gjykatë, i akuzuar sipas nenit 4A të Aktit të Rendit Publik, shkruan Daily Mail.

Prokurori Luke Staton tha se Khan ishte në mesin e 250,000 vajtuesve që u paraqitën në sallë nga ora 17:00 e së mërkurës deri të hënën herët në mëngjes.