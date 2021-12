Do të shtrenjtohet edhe ngrohja qendrore? Kërkohet rritje e çmimit për 300%!

Lajm dramatik për shfrytëzuesit e ngrohjes qendrore në Shkup. Ballkan Enerxhi Grup (BEG) ka kërkuar që çmimi i ngrohjes qendrore të rritet për 300% nga 1 janari i vitit të ardhshëm, ka mësuar Faktor.

Në kërkesën që ata e kanë dorëzuar deri te Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRrE), ata potencojnë se çmimi i gazit u është rritur në mënyrë drastike, gjegjësisht për 300%, në raport me korrikun e vitit të kaluar kur KRrE solli vendimin përfundimtar për çmimin e energjisë së ngrohjes.

Çfarë rritje do të aprovojë KRrE nuk dihet, por tregojnë se vendi nuk ka prodhim vendor të gazit dhe ai blihet, ndërkaq çmimi në bursën botërore është dramatik, përcjell TV21.

Zyrtarisht nga KRrE thonë se sa saktë do të shtrenjtohet ngrohja qendrore, do të mësohet kur BEG do të parashtrojë dëshmi për atë se me çfarë çmimi do të arrijë marrëveshje për furnizim me gaz për periudhën vijuese. Kërkesa e BEG tashmë u është kthyer, kurse për rritje do të vendoset kur do të parashtrohen dëshmitë e kërkuara nga ana e rregullatorit.

Ndërkaq BEG ka rezervuar sasi të gazit deri në fund të vitit apo diçka më pak se sa fillimi i vitit të ardhshëm, kurse më pas do të duhet të blejë sasi të reja të cilat do të jenë me çmime drastike më të larta./TV 21/