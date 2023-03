“Do të përjetoni më shumë gëzim”, kjo është java me fat në dashuri për këto shenja të horoskopit

Duke lënë ngadalë sezonin e Peshqve dhe duke mirëpritur atë të Dashit, periudha që po kalojmë është veçanërisht e rëndësishme dhe kalimtare.

Dielli lëviz në Dash, po kështu edhe Mërkuri, ndërsa një Hënë e Re formohet në të njëjtën shenjë. Venusi mbetet në Dem, me të gjitha lëvizjet planetare që favorizojnë shumë shenjat e mëposhtme.

Peshorja

Java e re vjen për t’i dhënë fund situatave problematike dhe për të favorizuar fillimet e reja. Ditët në vijim rrisin disponimin tuaj seksual dhe cilësinë e marrëdhënies me të dashurin tuaj. Ata prej jush që nuk janë në një lidhje tani e vlerësojnë veten dhe kanë mësuar se edhe në romancë, tronditjet janë të zakonshme. Jeni gati për një marrëdhënie të re që do t’ju sigurojë gjithçka që kërkoni.

Bricjapi

Të ndihesh më mirë nuk vjen gjithmonë me qëndrimin në një marrëdhënie. Ndonjëherë do të thotë thjesht të kërkoni paqe në jetën tuaj, me çdo kusht. Këtë javë, jeta juaj romantike përmirësohet, por mund t’ju duhet pak më shumë kohë për të kuptuar plotësisht bekimet që ju vijnë. Aventurat dhe njohjet e reja dashurie shtojnë interesin në javën tuaj, ndërkohë që edhe pse jeni në humor introvert, partneri arrin t’ju bëjë të ndiheni më mirë.

Peshqit

Në fillim të javës mund t’i kushtoni më shumë rëndësi financave, por e kuptoni se duhet të jeni aktiv edhe në fusha të tjera. Shoqërueshmëria juaj rritet dhe ju shtoni më shumë fansa në listën tuaj. Tani, ju po rivlerësoni se çfarë saktësisht dëshironi nga jeta juaj dhe si të krijoni një marrëdhënie më të sigurt. Ndërsa Marsi përgatitet të shndërrohet në Gaforre, prisni të përjetoni më shumë gëzim, përkushtim dhe madje edhe mundësinë për të zgjeruar familjen tuaj. /albeu.com