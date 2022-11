“Do të garantojmë sigurinë globale të ushqimit”, presidentja e KE-së: 90 vjet pas Holomodorit

Presidentja e Komisionit Europian, Ursual von der Leyen i ka krahasuar sulmet dhe taktikat e Rusisë në Ukrainë me Holomodorin.

Historia kjo e Ukrainës nën sundimin komunist e cila është e ngjashme me atë të vendeve të tjera postkomuniste të Europës Qendrore dhe Lindore.

Krimet më të urryera të regjimit komunist (vrasjet masive, internimet, Holodomori) u kryen para shpërthimit të Luftës së Dytë Botërore.

“90 vjet pas Holomodor-i, Kremlini për përdor sërish ushqimin si armë. Ne qëndrojmë me Ukrainën për të garantuar sigurinë globale të ushqimit”, ka deklaruar presidentja e KE-së me anë të një postimi në Twitter.

90 years after the Holodomor, the Kremlin is again using food as a weapon.

We stand with Ukraine to guarantee global food security.

Under President @ZelenskyyUa‘s Grain from Ukraine initiative, the @EU_Commission will pay to ship 40,000 tons of Ukrainian grain via two boats. pic.twitter.com/YGMxiIVRND

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2022