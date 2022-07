Do të fliste për vrasjen e trefishtë në Fushë Krujë, Artan Hoxha: SMS-të që më çuan para se të futesha në studio

Gazetari Artan Hoxha zbuloi se është thirrur sërish në prokurori për të dhënë dëshminë e tij në lidhje me deklarata të bëra në studio televizive mbi ngjarje të caktuara në vend.

Hoxha tha se para se të futej në studio i kishte ardhur një SMS nga një prokurori rrethi, e cila e thërriste për të dhënë dëshmi.

“Para se të vija në këtë studio me erdhi një SMS se duhet të paraqitem në një prokurori rrethi për të dhënë dëshmi atje. Do shkoj unë atje do jap dëshminë. Por kjo punë nuk shkon kështu”, tha Hoxha duke theksuar se në fakt, institucionet ligj zbatuese duhet që të veprojnë në mënyrë të koordinuar për të luftuar organizatat kriminale, të cilat kanë në duar shumë burime financiare nisur nga trafiku i madh i lëndëve narkotike.