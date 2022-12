Do përdorni forcë nëse s’iu lënë të protestoni? Berisha tregon si do veprohet (VIDEO)

Me argumentin se po zbaton Kushtetutën, ish kryeministri Sali Berisha thotë se protesta do të bëhet por do shmanget dhuna.

Berisha ka kërcënuar se nëse Rama kërkon përballje, populli opozitar është i përgatitur.