“Do krijojmë auto-moto parkun”, Rama premtime në Elbasan: Do zhvillohen gara të Formula 1

Kryeministri Edi Rama bëri më dije nga Elbasani se përveç të tjerave, do të krijohet edhe auto-moto parku, zona për të cilin cilin është përcaktaur tanimë.

Sipas kryeministrit, ky është një investim i jashtëzakonshëm dhe projekti do të jetë sipas standarteve të FIA.

Kjo, për të bërë të mundur edhe zhvillimin e garave të Formula 1. Ndër të tjera, kryeministri tha se ky projekt do të krijojë edhe shumë vende pune.

Rama: Në Elbasan, për veç të tjerash ne do bëjmë auto-moto parkun, që është një investim jashtëzakonisht strategjik. Auto-moto parku do të bëhet me të gjitha standardet e aprovuara edhe nga FIA, që të mund të bëhen edhe gara të Formula 1. Por një garë e Formula 1, në rast se arrijmë deri aty, se çdo gjë është e mundur, se nuk ia priste mendja njeriu deri para disa vitesh që ne do kishim në Shqipëri një finale europiane futbolli. E patëm! Nëse do arrijmë deri aty, do duhen disa vite dhe është një herë në vit, ama ai auto-moto parku do jetë një vend me shumë mundësi punësimi, për ata që janë me njohur të mira në këtë gjuhën e huaj të teknologjisë.

Auto-moto parku, tani është në garë ndërkombëtare projekti, ndërkohë që puna me zonën fillon, për të krijuar aty një zonë e cila dhe nga pikëpamja mjedisore do jetë një zonë shumë e bukur, do jetë gati në një periudhë kohore 3 vjeçare. Që do të thotë që në momentin që ju jeni drejt përfundimit të shkollës, aty do ketë nevojë për një numër jo të vogël të rinjsh e të rejash që të hyjnë në punë.