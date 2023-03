“Do kaloni dy ditë të mrekullushme!” Shenjat me më shumë fat këtë fundjavë

E qetë dhe intensive do të jetë fundjava që nis pas pak orësh për të gjitha shenjat e horoskopit. Venusi – Marsi dhe Mërkuri – Sekstilet e Uranit ofrojnë romancë, argëtim, shumë sugjerime dhe lajme të lumtura për të gjithë. Kush do të jetë më me fat?

Demi

Kreativiteti, depërtimi dhe përkushtimi ndaj qëllimeve të reja. Këto janë tiparet e fundjavës për ju, me lëvizje planetare që favorizojnë ide të reja dhe lehtësojnë çështjet financiare. Shoqërueshmëria dhe disponimi juaj komunikues do të jenë në nivele të larta, gjë që do të përmirësojë marrëdhënien tuaj nëse jeni të fejuar ose sjellin shumë njohje të reja në rrugën tuaj.

Bricjapi

Ju presin surpriza të këndshme. Ambienti planetar duket ideal për të kaluar një dy ditë të mrekullueshme, romantike dhe sensuale me partnerin apo për t’u dhënë pas flirtit, njohjeve dhe interesimit të madh që merrni nga persona të ndryshëm. Sigurisht, nëse kjo ndodh kur jeni në një lidhje, duhet të bëni kujdes me hapin tuaj. Të dielën gjërat bëhen edhe më të mira, pasi do ndiheni të vlerësuar, ndërsa çdo problem familjar duket se është zgjidhur.

Ujori

Durimi dhe qasja juaj e pjekur ndaj situatave shpërblehet. Imazhi juaj social përmirësohet, ndërsa katrori i Mërkurit me Uranin mund të sjellë një mundësi në financa. Aspekti i Venusit në një sekstil me Marsin rrit shanset për njohje të reja, më shumë argëtim dhe arritjen e qëllimeve të reja. /albeu.com